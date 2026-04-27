Advierten sobre nuevos riesgos de ciberseguridad en salud

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En un encuentro liderado por la consultora tecnológica iQtek y la firma de corretaje Matos Corredores de Seguros, expertos abordaron los principales retos de la ciberseguridad en el sector salud en un contexto marcado por la acelerada digitalización de los servicios médicos, el uso creciente de inteligencia artificial y la mayor exposición de datos sensibles a amenazas cada vez más sofisticadas.

Durante la apertura del encuentro, Manuel José Matos, vicepresidente ejecutivo de Matos Corredores de Seguros, subrayó la importancia de seguir promoviendo conversaciones que permitan a las organizaciones comprender los riesgos emergentes desde una perspectiva más amplia, no solo tecnológica, sino también operativa y reputacional.

"Nuestro propósito es conectar a las organizaciones con los aliados, las herramientas y el conocimiento que les permitan construir resiliencia real antes de que una crisis suceda. Porque lo que discutimos aquí tiene implicaciones que van más allá de sistemas: se trata de la confianza de las personas, de la continuidad de servicios esenciales, y en muchos casos, de la capacidad de responder en momentos críticos’’, afirmó Matos.

Matos señaló además que espacios como este contribuyen a elevar el nivel de conciencia sobre amenazas que evolucionan con rapidez y que exigen una mirada más estratégica por parte de las organizaciones, especialmente en sectores donde una interrupción o vulneración puede tener consecuencias críticas.

La charla principal estuvo a cargo de Víctor Mejía, VP Cybersecurity & Managed Services de iQtek, quien presentó una perspectiva técnica sobre la evolución del riesgo cibernético en las instituciones de salud y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, detección y respuesta ante incidentes.

Durante su intervención, Mejía explicó que la transformación digital ha generado avances importantes en eficiencia, trazabilidad y capacidad operativa dentro del sector, pero también ha ampliado la superficie de ataque para actores maliciosos.

En ese sentido, señaló que hospitales, clínicas, laboratorios y demás organizaciones vinculadas al ecosistema salud enfrentan hoy una realidad mucho más compleja, donde una falla de seguridad puede comprometer no solo información confidencial, sino también la continuidad de servicios esenciales.

"El 80% de los ataques entra a través de phishing, pero lo más preocupante es que muchas organizaciones de salud desconocen sus propios riesgos. Si no sabes qué necesitas proteger, es imposible hacerlo. Todo debe comenzar por ahí: por una evaluación honesta de vulnerabilidades", explicó Mejía.

Asimismo, sostuvo que este desafío no puede abordarse únicamente desde la tecnología, sino desde una visión más amplia que contemple gestión de riesgos, protocolos internos, capacitación del personal y una cultura organizacional orientada a la prevención.

El encuentro permitió además compartir reflexiones y materiales de referencia para comprender mejor el panorama actual de la ciberseguridad aplicada al sector salud, en momentos en que la inteligencia artificial, la digitalización de procesos y la interconectividad de sistemas están redefiniendo la forma en que operan las instituciones.

Con esta iniciativa, iQtek y Matos Corredores de Seguros aportan a una conversación oportuna sobre cómo anticipar vulnerabilidades, fortalecer capacidades internas y promover mejores prácticas de protección en un sector donde la seguridad digital está estrechamente vinculada con la confianza, la continuidad y la calidad del servicio.