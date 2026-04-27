República Dominicana y Hungría firman memorándum para impulsar conectividad aérea y turismo

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Tras años de negociaciones técnicas, los gobiernos de la República Dominicana y Hungría avanzan en la formalización de acuerdos para fortalecer las relaciones aerocomerciales entre ambos países.

El proceso de firma de los instrumentos que buscan impulsar los servicios aéreos binacionales se llevó a cabo en una reunión este 27 de abril de 2026, en la sede de la Junta de Aviación Civil (JAC).

Durante el encuentro, las autoridades de las partes desarrollaron la negociación y firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU), como paso previo a la rúbrica de un Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA), marcando un avance decisivo en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales.

Con estos convenios se establece un marco moderno y flexible para las operaciones aéreas, permitiendo a las aerolíneas definir rutas, frecuencias y tarifas bajo criterios de mercado, lo que facilita una mayor conectividad entre ambos países.

La delegación dominicana estuvo encabezada por Héctor Porcella, presidente de la JAC, acompañado por la comisión de acuerdos que recibió a la delegación de Hungría, presidida por el Dr. Máté Lőwinger, director de la Dirección General de Aviación Civil de Hungría (DGAC), acompañado por su asesor, Bendegúz János Jagodics y Balázs Heincz, embajador de la Republica de Hungría en Cuba, concurrente en la RepúblicaDominicana.

En febrero de 2019, las partes revisaron dicho instrumento, concluyendo la conveniencia de avanzar hacia un acuerdo formal actualizado que regule los servicios aéreos bilaterales.

Datos del Banco Central de la República Dominicana indican que entre 2019 y febrero de 2026 unos 52,000 pasajeros húngaros visitaron el país, cuyos registrosevidencian un mercado con alto potencial para el desarrollo de rutas más eficientes e incluso directas.

Estos acuerdos representan una oportunidad estratégica para fortalecer el turismo, el comercio, la inversión y los vínculos bilaterales, al tiempo que posicionan a la República Dominicana como un hub clave de conectividad aérea hacia Europa y otros destinos no tradicionales.