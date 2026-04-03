Tipos de combustibles y sus usos: guía básica explicativa

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Los combustibles son materiales capaces de liberar energía al oxidarse de forma violenta, generando calor.

Son la fuente que impulsa los motores de los vehículos y permiten que la energía se transforme en movimiento.

Gasolina

GASOLINA

La empresa TotalEnergies explica en su porta que este es una mezcla de hidrocarburos obtenida de la destilación del petróleo. Se utiliza en motores de combustión interna que funcionan con el ciclo Otto, activado por chispa eléctrica.

Diésel o gasoil

Hoy en la Historia. Muere Rudolf Diesel

Hidrocarburo líquido compuesto principalmente por parafinas. Se emplea en motores que utilizan el ciclo Diésel, activado por compresión, y también en calefacción. Su precio suele ser menor que el de la gasolina.

Gas licuado de petróleo (GLP)

Mezcla de propano y butano, presente en el gas natural o disuelto en el petróleo. Se usa como sustituto de la gasolina en algunos vehículos.

Gas natural

Fuente de energía fósil compuesta principalmente por metano. Es más económico que la gasolina y tiene menor impacto ambiental, aunque su distribución es limitada.

Biodiésel

Combustible renovable elaborado a partir de aceites vegetales. Se utiliza en mezclas con diésel convencional, especialmente en Estados Unidos, aunque puede generar problemas en motores diésel puros.

Precios combustibles aumentaron dos semanas consecutivas por conflictos bélicos.

Etanol

Alcohol obtenido de la fermentación de azúcares presentes en plantas como el maíz o la caña de azúcar. Se emplea como aditivo o sustituto parcial de la gasolina.

Electricidad

Electricidad

La alternativa más destacada a los combustibles fósiles. Los vehículos eléctricos dependen de baterías recargables y sistemas de generación limpia, como paneles solares.

Hidrógeno

Fuente de energía amigable con el medio ambiente, ya que su combustión solo produce vapor de agua. Se utiliza en motores que funcionan con el ciclo Otto y en celdas de combustible.