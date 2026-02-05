Luis Abinader dice lucha contra inseguridad requiere alianzas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.– El presidente Luis Abinader afirmó ayer que el combate al crimen organizado requiere alianzas sólidas y confianza entre los Estados y confió en la cooperación internacional como herramienta clave para enfrentar los desafíos globales.

El mandatario trató el tema al participar en el panel Presidencial de Alto Nivel “Nuevo Capítulo de América Latina: ¿Qué sigue?”, que se llevó a cabo en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit) en esta ciudad, junto a los presidentes de Paraguay, Santiago Peña y Ecuador, Daniel Noboa.

“No se puede luchar contra el crimen organizado, ni contra el narcotráfico de manera aislada. La cooperación internacional ha sido clave para mejorar la seguridad en la República Dominicana”, manifestó.

El mandatario afirmó que República Dominicana tiene un compromiso con la cooperación internacional como herramienta clave para enfrentar los desafíos globales.

“Siempre hemos estado comprometidos con la defensa de la democracia. No nos gusta la intervención; a nadie le gusta. Pero también entendemos que, en un mundo interconectado, la cooperación es indispensable”, opinó.

Dijo que los resultados en materia de seguridad han fortalecido la confianza ciudadana y la credibilidad institucional.

“Hoy la República Dominicana es uno de los países más seguros de la región y eso es resultado del trabajo conjunto y del fortalecimiento de nuestras instituciones”, manifestó.

Consideró que la confianza institucional también ha sido determinante para atraer inversión y generar crecimiento sostenido. Recordó que el récord de inversión extranjera directa (UD$5,000 millones) que alcanzó el país en 2025 refleja la confianza en las instituciones dominicanas, en la estabilidad política y en la visibilidad de las políticas públicas

“El récord de inversión extranjera directa refleja la confianza en nuestras instituciones, en la estabilidad política y en la previsibilidad de nuestras políticas públicas”, puntualizó.

Afirmó que el país se consolida como una de las economías más dinámicas de la región, con crecimiento sostenido, estabilidad institucional y una visión clara de futuro.

Dijo que la República Dominicana avanza con una hoja de ruta orientada a duplicar el tamaño de su economía en el año 2036 y que para lograrlo trabaja en la promoción de la inversión, la logística, la innovación y la tecnología.

Explicó que la diversificación productiva del país responde a una estrategia deliberada de desarrollo inclusivo. “Nuestra economía no depende de un solo sector. Turismo, zonas francas, agricultura y logística crecen de manera complementaria, fortaleciendo la resiliencia del país”.

Afirmó que el país está comprometido con el multilateralismo y la cooperación global basada en resultados.

“Creemos en un multilateralismo que funcione, que produzca soluciones concretas y que beneficie tanto a los países grandes como a los medianos. República Dominicana, Paraguay y Ecuador están asumiendo rol responsable en la estabilidad del hemisferio occidental”, dijo.

En el panel, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ponderó la importancia de defender la democracia frente a regímenes autoritarios y de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar amenazas.

Sostuvo que la relación con Estados Unidos debe entenderse como una asociación entre países soberanos y que naciones como Paraguay, Ecuador y la República Dominicana forman parte de un grupo de democracias de poder medio que están avanzando.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen transnacional requiere cooperación bilateral y multilateral efectiva.