Toke, infraestructura pagos transformará inclusión financiera

El Banco Popular Dominicano lanzó Toke, la nueva solución integral de pagos digitales diseñada para transformar la manera en que las personas y los negocios intercambian dinero en República Dominicana y acelerar la inclusión financiera a escala nacional.

Más que una billetera digital, Toke es un ecosistema de pagos orientado a conectar personas y comercios en un mismo entorno digital, eliminando fricciones, simplificando transacciones y reduciendo la dependencia del efectivo, que hoy representa el 75 % de los pagos cotidianos en el país.

La iniciativa nace en un contexto en el que más del 35 % de la población local permanece no bancarizada o utiliza escasamente servicios financieros formales, según datos del Global Findex Database del Banco Mundial.

Frente a esa realidad, Toke tiene como objetivo integrar más personas y mipymes al sistema financiero formal, impulsando el acceso, trazabilidad y seguridad en las transacciones diarias.

Esa infraestructura digital permite efectuar pagos, transferencias y cobros desde el celular a cualquier persona, esté o no bancarizada, de forma fácil.

Toke está disponible en tres canales: para clientes del Banco Popular, como un botón integrado en la App Popular, para clientes de Qik Banco Digital, dentro de su aplicación y como una aplicación independiente para mayores de 18 años con cédula dominicana.

La entidad financiera indicó que el registro es completamente digital y que toma solo minutos, requiriendo un celular activo y conexión a internet.