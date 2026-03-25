“Estamos a tope”, la ocupación hotelera ronda 90% hasta abril

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Hasta abril la ocupación hotelera ronda un 90% y hasta ahora no hay cancelaciones de reservas ni vuelos, a pesar de la situación de la guerra en Irán, aseguró el ministro de Turismo David Collado.

Dijo que en la zona este todos los hoteles están “totalmente llenos”, al igual que los de la zona norte y noreste, Samaná, por lo que para Semana Santa se espera un gran flujo de turistas.

“La ocupación hotelera en la República Dominicana hasta el mes de abril está a tope. Estamos teniendo la ocupación hotelera más alta, rondando un 90% promedio en todo el país”, respondió Collado.

Recalcó que no hay cancelaciones de reservas producto del conflicto geopolítico, pero que se mantienen atentos a la situación para tomar medidas si se requieren.

“Estamos atentos, cautos y haciendo la estrategia de lugar. Somos parte de los momentos que está viviendo el mundo”, dijo.

La semana pasada el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Juan –Papo- Bancalari señaló que el turismo en RD ya no es estacional, sino que hay flujo de turistas el año entero, por lo que los hoteles andan por encima del 80% en las temporadas altas de ocupación, y Semana Santa no es la excepción.

Recordó que los dos primeros meses del año, han sido los mejores en comparación con los mismos meses de año anteriores.

“El año pasado tuvimos 11.7 millones de turistas y si todo sigue bien, si los problemas internacionales no tienen un gran efectos, este año vamos a superar esa cifra”, indicó.

Señaló que RD se ha beneficiado de las situaciones que han tenido otros países de la región.