Transporte carga Aerodom sube un 13% en 2025

Aerodom, subsidiaria de VINCI Airports, alcanzó un nuevo hito en sus operaciones de carga aérea durante 2025, al movilizar 111,331 toneladas métricas (TM). Este resultado representa un crecimiento del 13% con respecto a 2024, confirmando una trayectoria sostenida de expansión y consolidando a Aerodom como el principal operador aeroportuario de carga de la República Dominicana.

El Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA) reafirmó su rol estratégico al concentrar aproximadamente el 75% del volumen total y un destacado 90% del valor de la carga aérea del país, con 109,686 TM movilizadas durante el año. Este desempeño ratifica su liderazgo indiscutible dentro del ecosistema logístico nacional y su creciente relevancia a nivel regional.

El crecimiento del 13% en 2025 fue impulsado por un desempeño robusto en todos los segmentos de mercado, con aumentos significativos hacia Estados Unidos (+19%), el Caribe (+13%) y Europa (+8%). Este dinamismo se vio potenciado por hitos operativos clave que marcaron el año, como la apertura de la nueva terminal de correo exprés de la DGA, que opera 24/7, la llegada de Prime Air, que eligió a SDQ como apenas su segundo aeropuerto en la región Latinoamérica; y el lanzamiento de las primeras operaciones regulares y anuales de tránsito de carga entre EE.UU. y el Caribe vía SDQ, un paso fundamental que posiciona concretamente a AILA como un hub logístico en funcionamiento.

“Este crecimiento evidencia la consolidación de la carga origen–destino de RD en nuestros aeropuertos. Los hitos de 2025, muestran que ya estamos ejecutando la próxima meta: seguir posicionando al país como el hub logístico del Caribe”, expresó Damien Stephan, director financiero de Aerodom.