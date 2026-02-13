Comisión sugiere construir puente paralelo al de la 17

La Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas Nacionales ante el Cambio Climático recomendó al Gobierno, que debido al nivel de oxidación que presenta el puente Francisco del Rosario Sánchez (puente de la 17), se construya uno paralelo, con un modelo distinto.

“somos de opinión, como comisión, que ese puente por la densidad vial de hoy día requiere de un puente paralelo, con un modelo distinto. Parte importante del acero del puente está afectado por la oxidación propia de un clima costero, como el nuestro”, precisó Osiris de León, coordinador de la comisión.

Sugirió al ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones rearticular su departamento de puentes, para que de manera permanente pueda dar seguimiento a las estructuras de acero que son las más sensibles al proceso de oxidación por el salitre y por la lluvia.

Al ofrecer un informe de los trabajos realizados por la comisión durante 24 meses, en un acto en el Palacio Nacional que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, el especialista detalló que revisaron 749 puentes, pasos a desnivel y elevados, detectando que menos del 10 % presentan falencias que ameriten una intervención urgente, “pero en un porcentaje importante hemos encontrado algunas cuestiones de diseño que no son las mejores para la vida útil de la infraestructura”.

De León explicó que las evaluaciones han permitido identificar deficiencias recurrentes en infraestructuras construidas décadas atrás, entre ellas cimentaciones inadecuadas, fundaciones vulnerables a procesos de socavación, puentes con longitudes insuficientes, aproches elaborados con materiales susceptibles a la erosión y tableros de baja altura que pueden verse afectados por crecidas de ríos.

Enfatizó la necesidad de que las nuevas obras de ingeniería sean diseñadas considerando el peor escenario hidrometeorológico probable, tomando en cuenta el impacto creciente del cambio climático.

Recomendaciones comisión

En el informe presentado Abinader, la comisión formuló varias recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer la seguridad y sostenibilidad de las infraestructuras públicas, entre las que destacó la necesidad de priorizar la intervención de obras críticas con base en los informes técnicos elaborados, tomando en cuenta el impacto económico y sociopolítico que generaría un eventual colapso o desastre en dichas estructuras.

También recomendó que el Estado garantice la creación de un archivo centralizado que resguarde los planos originales, memorias de cálculo y registros de modificaciones realizadas a las infraestructuras a lo largo del tiempo.

Planteó además, la conformación de unidades especializadas en las instituciones responsables, encargadas de gestionar y preservar la información técnica de los proyectos en todas sus etapas, desde el diseño hasta el mantenimiento.

En materia de diseño estructural y construcción, la comisión sugirió aplicar criterios técnicos más rigurosos, para evitar que los estribos se apoyen sobre el suelo sin pilotes, salvo en casos donde estén asentados sobre roca sólida.

También recomendó fortalecer la coordinación entre especialistas en ingeniería estructural y geotecnia para optimizar la seguridad de las obras y reforzar la supervisión en las prácticas constructivas, garantizando pruebas rigurosas a los materiales utilizados y asegurar calidad, resistencia y durabilidad.

La comisión además, propuso mejorar el sistema de drenaje del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, mediante la conexión de una nueva alcantarilla al sistema que drena la zona de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta el mar, a fin de optimizar el manejo de aguas pluviales y reducir riesgos de inundaciones.

Como parte de los próximos pasos, la comisión proyecta impulsar la creación de una base de datos nacional de infraestructuras y gestionar un espacio físico adecuado para su funcionamiento, ante las limitaciones actuales de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), que dirige la comisión, de forma operativa.

Infraestructuras evaluadas

Entre las infraestructuras evaluadas figuran los puentes Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, en el Gran Santo Domingo; el puente Hermanos Patiño, en Santiago y el puente Mauricio Báez, en San Pedro de Macorís.

Además, realizaron inspecciones técnicas en la presa de Monte Grande, cuya integridad estructural fue confirmada tras estudios especializados, incluyendo pruebas de permeabilidad y evaluaciones geofísicas adicionales.

El presidente Abinader informó que destinó RD$2,500 millones a Obras Públicas, para las correcciones necesarias, tras las recomendaciones de la comisión y que de las situaciones detectadas, ya ha actuado en el 95 % de los casos.