Trump pasaría a fase “muy dura” con gobierno Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este jueves que no ha hablado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la posible suspensión del diálogo con Irán sobre su programa nuclear, pero advirtió que de no cerrarse un pacto, Washington activará una segunda fase “muy dura” para Teherán.

Preguntado sobre la reunión que mantuvo en la Casa Blanca un día antes con Netanyahu y si este le pidió suspender las conversaciones con el Gobierno iraní, Trump dijo que no “habían hablando sobre eso".

“Hablaré con ellos (los iraníes) todo lo que quiera, y veremos si podemos llegar a un acuerdo con ellos. Y si no podemos, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos”, afirmó.

Trump insistió en la necesidad de llegar a un pacto nuclear con Irán, porque “de lo contrario, será muy traumático” para la nación persa. “No quiero que eso suceda, pero tenemos que llegar a un acuerdo”, agregó. Añadió que Teherán debería “haber llegado a un acuerdo la primera vez. En cambio sufrieron el 'Midnight Hammer'”, dijo en referencia a la Operación Martillo de Medianoche, en la que EE.UU. bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes. “Si (los iraníes) no llegan a un acuerdo, será otra historia. Pero ayer tuvimos una muy buena reunión con Bibi Netanyahu, y él lo entiende, pero en última instancia, depende de mí si el acuerdo es justo”, indicó.