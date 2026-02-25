Tratarán reforma Ley 87-01 garantice sistema más cercano al pueblo

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Una vez se apruebe el Código Laboral, el Ministerio de Trabajo (MT) se enfocará en impulsar la reforma que necesita la Ley de Seguridad Social 87-01, en busca de que la normativa sea un sistema de seguridad más cercano a los trabajadores y el pueblo dominicano.

Así lo aseguró el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien destacó que la reforma de la Ley 87-01 debió realizarse en los años 2011 o 2012, por lo que lleva años ya desfasada.

“La reforma a la Ley de Seguridad Social también es una reforma prioritaria para nosotros y vamos a trabajar en ella, para un sistema mucho más cercano al pueblo dominicano en sentido general”, dijo luego de depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

El año pasado Olivares aseguró que el país necesita una reforma integral de la Ley 87-01, con la que se garantice pensiones dignas, reducción de la informalidad laboral y mayor cobertura en salud de los dominicanos.

“Para que República Dominicana tenga un Sistema de Seguridad Social óptimo y equitativo, es necesario abordar con determinación importantes desafíos”, dijo en esa ocasión.

Añadió que la actualización integral de la Ley sobre Seguridad Social es un mandato pendiente y que cree que ha llegado el momento de impulsar este proceso con determinación y seriedad.

Sobre el Código Laboral, dijo que no hay razones para que este se apruebe en la próxima legislatura.

Reiteró que lo más importante es que el código sea aprobado en la próxima legislatura, porque es una ley que favorece a los empresarios, pero que también sirve para que los trabajadores tengan una mayor garantía en sus derechos.

“También en el cumplimiento de las normas laborales, eso es lo más importante. El Código actual es de 1992, por lo que es anacrónico para el inicia del segundo cuarto del siglo 21”, dijo.

El ministro recalcó que por los años que tiene actualmente la ley y por lo que ha avanzado el país, no hay forma de justificar de que el proyecto depositado por el poder Ejecutivo no se apruebe en la próxima legislatura del Congreso Nacional