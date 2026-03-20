Las tres decisiones clave del Gobierno dominicano ante la guerra que impacta tu bolsillo

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El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, calificó la noche de este jueves como “una crisis grave” la situación actual del mercado petrolero internacional, provocada por la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.

Díaz explicó que el conflicto ha impulsado los precios del petróleo, que cerraron el año pasado por debajo de los 60 dólares por barril, hasta situarse actualmente entre 95 y 100 dólares, lo que representa un aumento de entre un 65 % y un 70 %.

Frente a este panorama, el funcionario indicó que el Gobierno dominicano ha definido tres objetivos principales: mantener la estabilidad económica, fiscal y, por encima de todo, la estabilidad social.

Estabilidad social

Magín Díaz señaló que, como parte de las medidas para mitigar los efectos de esta crisis, el Gobierno dispuso la asignación de RD$15 mil millones destinados a proteger a los sectores más vulnerables del territorio nacional.

“Ya hemos identificado en el presupuesto unos 15 mil millones de pesos en distintas partidas que podemos reasignar de una partida a otra, o sea, sin aumentar el gasto total, para proteger a los hogares más vulnerables”, dijo el ministro de Hacienda, junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director del Consejo de Competitividad, Peter Prazmowsky.

Subsidiar los insumos de los fertilizantes

Indicó que el segundo objetivo “es tratar de amortiguar el impacto del aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales sobre los precios internos de los alimentos, por el alza de los insumos agropecuarios y de los combustibles”.

“En ese sentido, ya podemos anunciar que empezaremos a subsidiar los insumos de los fertilizantes… Hemos dispuesto unos mil millones de pesos para asegurar el aumento del precio de los fertilizantes en los próximos tres meses en el país, de manera tal que el incremento que ha habido en las últimas semanas, que es de hasta un 40 % en los insumos de los fertilizantes a nivel internacional, no se traduzca en aumento de precios de los alimentos en el país”, planteó el ministro.

Reasignación del gasto

Por último, añadió que, “en esta coyuntura”, tratarán de hacer cualquier reasignación del gasto sin perjudicar ni disminuir la inversión pública. “De hecho, lo que queremos es aumentarla para seguir con una política anticíclica que nos ayude al crecimiento económico. Hay que resaltar que esta es una crisis que no controlamos, pero el país está en un momento fiscal y macroeconómicamente fuerte y resiliente”.

Continuó: “El Banco Central cuenta con 16 mil millones de dólares de reservas internacionales. Eso garantiza que es muy poco probable que haya una crisis cambiaria o macroeconómica en el país. El sistema financiero está estable y el Gobierno cuenta con la liquidez necesaria para enfrentar la crisis”.

De igual forma, Díaz detalló que en el primer trimestre del año el país logró el financiamiento de los bonos soberanos por casi 3 mil millones de dólares.

“Conseguimos gran parte del financiamiento local. Los ingresos están siendo recaudados por la DGI y la DGA. Van unos 4 mil millones de pesos por encima de lo presupuestado a la fecha. Es decir, el país tiene liquidez para enfrentar esta crisis. Todo lo que vayamos a hacer y lo que hemos hecho será de manera razonable”, afirmó.

Economía resiliente

El ministro, además, reconoció que persiste una alta incertidumbre en torno al conflicto bélico. Sin embargo, aseguró que la economía dominicana es resiliente y que el Banco Central está preparado.

“Hemos enfrentado anteriormente otras crisis, y la crisis encuentra al Gobierno con liquidez, con solvencia y con un plan que, como yo dije, tiene como objetivo principal mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y, sobre todo, la estabilidad social, protegiendo a los grupos más vulnerables de la población”, recordó.