Tres trucos que muchos usan para evitar caer en mora con sus préstamos

En un contexto de creciente endeudamiento de los hogares dominicanos, existen varias estrategias que ayudan a los ciudadanos a evitar caer en mora con sus préstamos bancarios y compromisos crediticios.

El primero de estos mecanismos es la consolidación de deudas, que consiste en agrupar varios préstamos en uno solo con una tasa de interés más baja y un plazo más largo. Esta estrategia permite reducir la presión mensual de los pagos y organizar mejor las finanzas.

Préstamos

Otro recurso utilizado es el refinanciamiento, mediante el cual los clientes negocian con las entidades financieras nuevas condiciones de pago, ya sea extendiendo el plazo o ajustando la tasa de interés. Aunque implica un compromiso más prolongado, brinda mayor capacidad de cumplir con las cuotas sin atrasos.

Finalmente, muchos optan por la renegociación directa de cuotas, acordando con el banco pagos parciales o reestructurados en momentos de dificultad económica. Esta práctica evita que el préstamo entre en mora y protege el historial crediticio del cliente, lo que resulta clave para futuras solicitudes de financiamiento