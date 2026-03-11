Las categorías de los Óscar que casi nadie conoce

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aunque la mayoría del público se concentra en las grandes estatuillas de la noche, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega premios en áreas que rara vez se mencionan en titulares. Entre ellas:

Mejor Sonido

Evalúa la mezcla y edición de audio en una película. Se premia la capacidad de crear ambientes sonoros realistas y envolventes, desde diálogos claros hasta efectos especiales y música.

Mejor Fotografía (Cinematografía)

Reconoce el trabajo del director de fotografía en la composición visual, iluminación y estética de la película. Es clave para transmitir emociones y atmósferas.

Estatuilla de los Premios Oscar.EFE/EPA/Allison Dinner

Mejor Diseño de Vestuario

Premia la creatividad y precisión histórica o cultural en la vestimenta de los personajes. Un vestuario bien diseñado ayuda a construir la identidad de la película y a situar al espectador en la época o contexto.

Categorías históricas y raras

En el pasado, la Academia ha tenido categorías poco convencionales, como Mejor Dirección de Cortometraje de Documental, Mejor Cortometraje Animado y premios especiales que han desaparecido o cambiado con el tiempo. Incluso se han creado nuevas categorías en años recientes, como la de Mejor Película Animada en 2001, y se discute la incorporación de otras en el futuro.