Las categorías de los Óscar que casi nadie conoce
Aunque la mayoría del público se concentra en las grandes estatuillas de la noche, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega premios en áreas que rara vez se mencionan en titulares. Entre ellas:
Mejor Sonido
Evalúa la mezcla y edición de audio en una película. Se premia la capacidad de crear ambientes sonoros realistas y envolventes, desde diálogos claros hasta efectos especiales y música.
Mejor Fotografía (Cinematografía)
Reconoce el trabajo del director de fotografía en la composición visual, iluminación y estética de la película. Es clave para transmitir emociones y atmósferas.
Mejor Diseño de Vestuario
Premia la creatividad y precisión histórica o cultural en la vestimenta de los personajes. Un vestuario bien diseñado ayuda a construir la identidad de la película y a situar al espectador en la época o contexto.
Categorías históricas y raras
En el pasado, la Academia ha tenido categorías poco convencionales, como Mejor Dirección de Cortometraje de Documental, Mejor Cortometraje Animado y premios especiales que han desaparecido o cambiado con el tiempo. Incluso se han creado nuevas categorías en años recientes, como la de Mejor Película Animada en 2001, y se discute la incorporación de otras en el futuro.