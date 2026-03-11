Santo Domingo 0ºC / 0ºC
El premio mas esperado por el séptimo arte

Las categorías de los Óscar que casi nadie conoce

En el pasado, la Academia ha tenido categorías poco convencionales, como Mejor Dirección de Cortometraje 

Los Oscar

Aunque la mayoría del público se concentra en las grandes estatuillas de la noche, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega premios en áreas que rara vez se mencionan en titulares. Entre ellas:

Mejor Sonido

Evalúa la mezcla y edición de audio en una película. Se premia la capacidad de crear ambientes sonoros realistas y envolventes, desde diálogos claros hasta efectos especiales y música.

Mejor Fotografía (Cinematografía)

Reconoce el trabajo del director de fotografía en la composición visual, iluminación y estética de la película. Es clave para transmitir emociones y atmósferas.

Estatuilla de los Premios Oscar.

Mejor Diseño de Vestuario

Premia la creatividad y precisión histórica o cultural en la vestimenta de los personajes. Un vestuario bien diseñado ayuda a construir la identidad de la película y a situar al espectador en la época o contexto.

Categorías históricas y raras

En el pasado, la Academia ha tenido categorías poco convencionales, como Mejor Dirección de Cortometraje de Documental, Mejor Cortometraje Animado y premios especiales que han desaparecido o cambiado con el tiempo. Incluso se han creado nuevas categorías en años recientes, como la de Mejor Película Animada en 2001, y se discute la incorporación de otras en el futuro.

