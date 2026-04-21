TruStage invierte RD$21.4 millones para fortalecer cooperativas en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

TruStage reafirmó su compromiso con el desarrollo del movimiento cooperativo en el Caribe mediante la entrega de RD$21.4 millones en dividendos a 49 cooperativas.

Durante la actividad, el director regional para el Caribe y Centroamérica, Ruben Bonilla, destacó la solidez global de la organización, que actualmente gestiona 49.7 billones de dólares en activos y protege a más de 42 millones de socios en el mundo. Asimismo, subrayó la trayectoria de la empresa en la República Dominicana desde 1951, resaltando su rol como aliado estratégico del sector cooperativo desde sus inicios.

“República Dominicana no es solo un mercado para TruStage; es parte esencial de nuestra historia y de nuestro compromiso con la protección de las personas”, afirmó.

El ejecutivo también reafirmó la visión de futuro de la organización, enfocada en la innovación, el desarrollo de nuevos productos y el fortalecimiento continuo del cooperativismo como motor de desarrollo social.

Por su parte, el gerente general de TruStage en la República Dominicana, Víctor Ynoa, destacó la solidez del sector cooperativo, que actualmente agrupa a más de 2,400 entidades y representa aproximadamente el 10.29% del sistema financiero nacional, con activos superiores a los RD$427 mil millones.

Asimismo, resaltó el impacto de la aseguradora en el país, donde protege a más de 1.5 millones de socios y respalda una cartera crediticia que supera los RD$120 mil millones, consolidando su participación del mercado dominicano.

En cuanto a su gestión, señaló que en 2025 la empresa pagó más de 295 millones de pesos en reclamaciones, acumulando más de1,600 millones de pesos en la última década.

En la actualidad, TruStage se destaca por su cercanía con las cooperativas y su enfoque en soluciones diseñadas específicamente para este sector. Su propuesta de valor se basa en la confianza, el acompañamiento constante y la capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes del entorno.

Durante la actividad, el economista y consultor José Luis De Ramón ofreció la conferencia magistral sobre el panorama económico nacional, en la que analizó los principales riesgos globales y sus implicaciones para la República Dominicana en un contexto de creciente incertidumbre.

“Hemos pasado del riesgo de mercado al riesgo de despacho, donde decisiones discrecionales dificultan la planificación económica”.