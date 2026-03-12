Turismo local en Santo Domingo: residentes respaldan desarrollo con sostenibilidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local (CETDEL), junto a Quantum Analytics y la Escuela de Dirección y Gestión del Turismo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), presentó el informe “Turismo Local Santo Domingo 2026: Percepción Comunitaria, Oportunidades y Sostenibilidad”, una investigación que analiza la relación entre turismo, estructura socioeconómica y sostenibilidad urbana en la capital dominicana.

El estudio, basado en la Encuesta Turismo Local de Santo Domingo 2026 (ETLSD 2026), revela un amplio respaldo ciudadano al turismo urbano: el 85.4 % de los encuestados recomendaría la ciudad como destino turístico. Además, el 70.3 % de los residentes manifestó interés en participar en decisiones sobre el desarrollo turístico local, lo que abre oportunidades para fortalecer la gobernanza participativa.

Entre las dinámicas de recreación más frecuentes destacan ir a la playa (49.3 %), salir a comer o beber (16.4 %) y visitar pueblos del interior (14.6 %). En la ciudad, la Zona Colonial (55.4 %), el Malecón (45.7 %) y el Faro a Colón (26.8 %) figuran como los lugares más visitados. Sin embargo, la falta de tiempo (55.0 %) y las restricciones económicas (40.4 %) fueron señaladas como las principales barreras para acceder al ocio urbano.

Los residentes también priorizan acciones para un turismo sostenible, como la educación ambiental (18.2 %), la promoción del empleo local (18.2 %) y el refuerzo de la vigilancia ambiental (12.9 %).

Huáscar Jiménez, presidente de CETDEL, destacó que “la población reconoce el valor del turismo para el desarrollo de la ciudad, pero también plantea una agenda clara: fortalecer la sostenibilidad, ampliar las oportunidades económicas y consolidar una gobernanza participativa que garantice beneficios compartidos”.