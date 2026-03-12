Dolor menstrual extremo puede ser señal de endometriosis

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La endometriosis es una enfermedad ginecológica que afecta a cerca del 10 % de las mujeres en edad reproductiva y que, en muchos casos, pasa desapercibida. Según el portal medico MedinePlus se produce cuando las células del revestimiento del útero crecen en otras zonas del cuerpo, como los ovarios, las trompas de Falopio, el intestino o la vejiga, provocando dolor intenso, sangrado abundante y, en ocasiones, infertilidad.

Una condición frecuente pero poco diagnosticada

Aunque suele comenzar desde los primeros períodos menstruales, la endometriosis se diagnostica con mayor frecuencia entre los 25 y 40 años. El dolor pélvico crónico, los cólicos menstruales extremos y el sangrado irregular son algunos de los síntomas más comunes. Sin embargo, muchas mujeres pueden tener la enfermedad sin presentar dolor, lo que dificulta su detección temprana.

Impacto en la vida cotidiana

El dolor prolongado, las molestias durante las relaciones sexuales o al orinar, y los problemas para concebir son señales que deben llamar la atención. La enfermedad puede interferir con la vida social y laboral, y en casos graves, provocar complicaciones como quistes en los ovarios o adherencias en la pelvis.

Tratamientos disponibles

Aunque no existe una cura definitiva, los tratamientos buscan aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Entre ellos se incluyen analgésicos, terapias hormonales y, en casos más severos, procedimientos quirúrgicos como la laparoscopia o la histerectomía. La elección depende de la edad de la paciente, la gravedad de la enfermedad y sus planes de maternidad.

La importancia de la prevención y el diagnóstico

Especialistas recomiendan prestar atención a los dolores menstruales extremos y consultar al médico para descartar endometriosis. El uso continuo de anticonceptivos hormonales puede ayudar a prevenir o retrasar su desarrollo.

La endometriosis, más allá de ser un problema de salud femenina, es un desafío social y médico que requiere mayor visibilidad y educación para garantizar que las mujeres reciban atención temprana y adecuada.