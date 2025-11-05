UASD celebra graduación con los primeros estadísticos del país

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró la graduación de la primera promoción 1975-1976 de estadísticos, entre los cuales se encuentran Pablo Tactuk, exdirector de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), y el demógrafo José Miguel Guzmán, quien es el primer dominicano en obtener un Diploma de Honor como jefe del Área de Población y Desarrollo de la División Técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFP).

Durante el acto, que se celebró en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en el marco del 487 aniversario de la UASD, empezó con desfile de 13 egresados al compás del himno Gaudeamus y posteriormente se escucharon los himnos nacional y el de la UASD.

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, el economista Antonio Ciriaco Cruz, al pronunciar las palabras centrales de la actividad, resaltó los aportes de esa primera hornada de estadísticos al país.

Consideró que la información estadística es fundamental para hacer una buena política pública. Los egresados de 1975 han luchado mucho para que el país cuente con buenas estadísticas.

Planteó que contar con un sistema de estadística e información económica robusto es esencial para formular buenas políticas públicas y la toma de decisiones efectivas en un país.

Un sistema estadístico independiente, autónomo, transparente y actualizado mejora la percepción del país ante organismos multilaterales, inversionistas y agencias de calificadora de riesgos, dijo

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) ha liderado esfuerzos para modernizar el Sistema Estadístico Nacional, incluyendo la adopción de estándares internacionales y la mejora en la calidad de los datos. Sin embargo, se requiere convertir a la Oficina Nacional de Estadística en un Instituto Nacional de Estadística con carácter autónomo que maneje indicadores de cuentas nacionales, y que sirva de contrapeso en el sistema de información macroeconómica, señala.

“Un sistema estadístico sólido no solo mide la realidad: la transforma. En un país como la República Dominicana, donde los desafíos estructurales conviven con oportunidades de crecimiento, los datos son una herramienta de equidad, eficiencia y soberanía”, dijo.

De los egresados con lauros académicos fueron tres: Pablo Tactuk, suma cum laude; Godofredo Augusto Abud Antún, magna cum laude, y José Miguel Guzmán, cum laude.

Además de los tres mencionados, en la actividad estuvieron presentes Ana Teresa Cesión Hazim, Bethania Magaly Mariano del Rosario, Dionisio Javier Santos, Francisco Roa Familia, Frank Cáceres, Héctor Danilo Duarte, Idalia Ortiz Henríquez, Olga Cristina Pérez Estévez, Zenaida Jesús Jansen y Sonia Margarita Díaz.

En tanto, el director de la Escuela de Estadística de la UASD, Guarionex Gómez, afirmó que hace medio siglo un grupo de hombres y mujeres visionarios asumió un reto de formarse en una disciplina poco conocida en ese entonces, pero esencial para el progreso de cualquier sociedad: la estadística.

Consideró que aquellos pioneros marcaron el inicio de una historia que hoy continúa viva, vigorosa y llena de grandes desafíos.

Señaló que los egresados de la Escuela de Estadística han ocupado posiciones de relevancia en instituciones públicas, organismos internacionales, empresas privadas y centros de investigación.

“Celebrar este aniversario es también rendir homenaje a los fundadores, a los docentes que sembraron conocimiento con entrega y pasión”, sostuvo.

Expresó que el legado de la primera promoción se refleja en la solidez académica de la Escuela de Estadística de la UASD.

De su lado, Pablo Tactuk, quien pronunció las palabras de agradecimiento, dijo que la estadística desempeña un papel crucial en la creación de conocimiento al proporcionar métodos para recolectar, organizar, analizar e interpretar datos, permitiendo así pasar de la información cruda a conclusiones válidas y fiables.

Resaltó las condiciones del cuerpo docente “que nos transmitió sus conocimientos en nuestros años de formación, ejerciendo, en muchos casos, no solo el papel de profesores de altísimo nivel, sino también el de acompañantes, mentores, guías y amigos sinceros”

Entre esos profesores citó a Francisco de Moya, Nelson Ramírez, Eugenio Vallespejo , Gladys Santana, Ricardo Michel, Eduardo García Michel, José Lois Malkún, Luis Eduardo Tonos, Antonio Johnson, Julio Sánchez, Manuel de Jesús Cordero, Héctor Cuevas, Héctor Holguín, Irma Nacasio y Nicolás Madé Serrano. De esos maestros han fallecido Francisco de Moya, Eugenio Vallespejo, Gladys Santana, Ricardo Michel, Julio Sánchez y Manuel de Jesús Cordero.

En la ceremonia se entregaron sendas placas de reconocimiento a los profesores Francisco de Moya Espinal y Nelson Ramírez Madera por su aporte significativo a la formación de los primeros estadísticos formados en el país.

“Hemos tenido el privilegio de que nuestro ejercicio profesional en los 50 años desde nuestra investidura ha tenido lugar en los 50 años en que la República Dominicana ha experimentado mayor crecimiento económico y mejoras importantes en algunos aspectos de la vida nacional”, afirmó Tactuk.

Consideró que “existen inmensas oportunidades de mejora en la calidad de la educación, en la eliminación de la deuda social acumulada, en la seguridad social, en la eliminación de subsidios a empresas que no los necesitan sino que solo sirven para engrosar sus arcas, en la superación del concepto distorsionado de que la escuela y el hospital públicos tienen que ofrecer un servicio inferior al de los colegios y centros médicos privados, en la asignación de recursos de las ARS y las AFP para que beneficien efectivamente a la ciudadanía, en la protección del medio ambiente”.

Entre los graduandos en técnicos en estadística hace medio siglo fueron los siguientes: Clara Báez, Bienvenida de la Caridad Rodríguez Sepulveda, Rosío del Carmen Mckinney Lafontaine, Elsa Altagracia López Hernández, Juan Maireni Encarnación Pimentel, José Ramón Rosario, Antonio Morales Vilorio, José Aníbal Pérez, Francisco Mateo Díaz, Dulce Antigua Durán, Dominga Germán Jiménez, José Morán Cabral, Luis José González Sánchez, Elsa Santos Tavares, Lilian Sánchez Amarante, Dionisio Javier Santos y Miriam Mejía Santos.

Se le hizo un reconocimiento póstumo a los cuatro que han fallecido de la promoción: José Aníbal Pérez, Juan Mairení Encarnación Pimentel, Homobono Ramírez Florián y Antonio Henríquez Matos. También murieron Enrique Morales, Berman Ceballos y Dora García.

De la promoción del 1976 fueron, además de Ramírez Florián, Federico Arias, Félix María Mejía, Hilda del Carmen Santana, Luis Hernández Contreras, Genaro Rodríguez Rodríguez, Rafael Grassals Castro, Olga Cristina Pérez, Mercedes Abreu Tapia, Inocencio Pilarte Rodríguez, Francisco Pérez Rosado, Carlos Sención Méndez, Pablo Alcántara Landa y José Bolívar Gil Jiménez.

La entrega de los certificados a los 13 egresados en técnicos en estadística de hace 50 años fue hecha por el decano Antonio Ciriaco y el profesor Héctor Cuevas, maestro de la promoción. Posteriormente el grupo reafirmó el compromiso, ante el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, que asumió en la graduación.

La actividad se cerró con un brindis, donde los festejados compartieron anécdotas de su vida de estudiantes en una UASD caracterizada por los disturbios estudiantiles y la pérdida de tiempo, fruto del momento histórico que vivía el mundo en aquel entonces y el clima de represión e intransigencia que implantó el gobierno de Joaquín Balaguer.

