Vana promueve inclusión financiera de emprendedores

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La fintech que ofrece préstamos digitales rápidos Vana a otorgado microcréditos por más de RD$100 millones en tres años de operación en República Dominicana.

Howard Brown, gerente de Operaciones y Darly Santana, gerente de Mercadeo de la app, destacaron el rol que juega Vana para impulsar la inclusión financiera en el país, tomando en cuenta que la mayoría de sus clientes son emprendedores que nunca habían tomado un préstamo.

Indicaron que a la fecha la aplicación cuenta con más de 100 mil personas beneficiadas en el país, siendo un 48% mujeres, de estas 57% son emprendedoras.

Anunciaron que la aplicación financiera presenta su iniciativa “Vana Emprende”, que en su edición 2025-2026 estará dedicado exclusivamente a reconocer y potenciar el talento de la mujer emprendedora dominicana.

Bajo el lema “Visionarias 2026”, la iniciativa busca celebrar las historias de las usuarias de Vana que han logrado desarrollar o hacer crecer un negocio con el apoyo de los préstamos obtenidos a través de la app. El concurso seleccionará a cinco ganadoras, quienes recibirán el reconocimiento de “Mujer Visionaria 2026”, un premio en efectivo de RD$30,000.00 cada una y visibilidad en los canales digitales de Vana para inspirar a miles de personas con sus experiencias.

La convocatoria estará abierta desde el 17 de noviembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026.