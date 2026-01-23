Día Mundial de la Libertad: cómo este derecho está protegido en la Constitución dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 23 de enero se conmemora el Día Mundial de la Libertad, una fecha destinada a promover el reconocimiento y la defensa de este derecho fundamental, considerado la base de la dignidad humana y de las sociedades democráticas.

La Real Academia Española (RAE) define la libertad como la “facultad natural que tiene el ser humano de obrar de una manera u otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”. En tanto, la Academia de Centroamérica la concibe como el valor esencial de la dignidad humana.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la libertad se manifiesta en múltiples dimensiones, entre ellas la libertad de opinión, expresión, asociación, pensamiento, conciencia, religión, movimiento, elección, manifestación y libertad académica, entre otras.

Origen de la fecha

Según el portal Día Internacional de, esta efeméride busca resaltar la importancia de la libertad como forma de pensamiento y de acción, indispensable tanto para los individuos como para las sociedades en todo el mundo.

La elección del 23 de enero está vinculada a hechos históricos ocurridos en nombre de la libertad, marcados por la superación de la opresión y la esclavitud. Uno de ellos se produjo en 1954, cuando unos 22,000 prisioneros de guerra chinos, detenidos en Taiwán tras el conflicto de Corea, se negaron a ser repatriados a su país y lograron obtener su libertad.

Otro hecho significativo ocurrió en Venezuela, el 23 de enero de 1958, cuando una alianza cívico-militar, con la participación activa del pueblo, logró derrocar la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, marcando el retorno a la democracia.

Libertad en la Constitución

En la República Dominicana, la libertad está consagrada en varios artículos de la Constitución. El artículo 49 establece el derecho a la libertad de expresión e información, garantizando que toda persona pueda expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones sin censura previa.

Asimismo, el artículo 40 reconoce el derecho a la libertad y seguridad personal; el artículo 43, el derecho al libre desarrollo de la personalidad; el artículo 45, la libertad de conciencia y de cultos; el artículo 46, la libertad de tránsito; y el artículo 48, la libertad de reunión pacífica sin permiso previo.