Un futbolista de 27 años falleció este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras disputaba un partido correspondiente al tercer encuentro de clasificación para la Copa Algarve, en el Estadio Municipal de Olhão, en Portugal.

Se trata del jugador Nassur Bacem, integrante del Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense, quien colapsó de manera repentina sobre el césped y quedó inconsciente en pleno desarrollo del encuentro.

A través de un comunicado, el club informó que tras el incidente se activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia. En la asistencia participaron el INEM, así como el médico y el fisioterapeuta del Moncarapachense, junto al fisioterapeuta del Inmortal y el responsable del Soporte Vital Básico del estadio.

“A pesar de todos los esfuerzos realizados, no fue posible revertir la situación”, señaló la entidad deportiva.

El Moncarapachense expresó profundo pesar por la muerte del joven atleta, destacando su calidad humana y profesional.

“Nassur se va demasiado pronto, dejando un gran vacío en nuestro club y todos aquellos que lo han tratado, dentro y fuera del campo. Fue un atleta, un colega, y una persona que siempre estará en nuestra familia”, indicó el club.

Tras conocerse la noticia, diversos equipos del fútbol portugués manifestaron sus condolencias. Entre ellos, el CS Marítimo, equipo en el que Bacem también militó.

“El CS Marítimo expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro exjugador Nassur Bacém. En este momento de dolor y consternación, el Club Marítimo, en nombre del presidente Carlos André Gomes y la Junta Directiva, expresa sus más sinceras condolencias a su familia y amigos”, señaló la institución.

Asimismo, el Sporting Clube Farense se sumó a los mensajes de solidaridad.

“El Sporting Clube Farense expresa su más sentido pésame por el trágico fallecimiento de Nassur Bacem, atleta de la selección absoluta del Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense, quien sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el partido de ayer. Ante esta pérdida irreparable, expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, al club y a sus amigos. Descanse en paz”, indicó.