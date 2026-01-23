Yayo Sanz Lovatón resalta potencial de República Dominicana como centro logístico mundial

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, destacó este jueves las oportunidades que tiene el país de posicionarse como un gran centro logístico a nivel mundial, al señalar que sectores como el tabaco, el textil y la producción agroindustrial juegan un rol clave en este proceso.

Indicó, durante una visita al Parque Zona Franca de La Vega, que en el año pasado las exportaciones fueron el principal generador económico del país, siendo las zonas francas las que más exportaron, lo que evidencia la importancia estratégica del sector.

“Las sociedades que exportan son las que perduran y las que producen pueden sostener al país ante cualquier situación”, afirmó el funcionario, reiterando el respaldo del MICM a los empresarios y productores.

Reunión

Yayo Sanz Lovatón; Rafael Cruz, director de Proindustria; Agustín Burgos, director del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril); Juan Díaz, presidente de la Asociación de Empresarios; Rocío Ángeles, administradora de la Zona Franca de La Vega, así como otras autoridades y representantes del sector productivo, sostuvieron un encuentro en el que se abordaron los avances, las oportunidades de expansión y los desafíos del parque, considerado el segundo más grande del país.

Entre los principales temas discutidos para fortalecer el ecosistema industrial figura la necesidad de una nueva vía de acceso, específicamente la construcción de una marginal que facilite la entrada al parque, mejore la logística y el transporte.

En su intervención, el ministro Sanz Lovatón expresó su compromiso de acoger los planteamientos realizados y buscar soluciones concretas que permitan seguir consolidando la zona franca como un pulmón económico no solo de La Vega, sino de toda la República Dominicana.

Tras el encuentro con las autoridades, el ministro recorrió las instalaciones de Sakira Manufacturing, empresa del sector textil que se destaca como el mayor empleador del parque con cerca de 1,850 puestos de trabajo, seguida por Five Star, que cuenta con alrededor de 1,100 colaboradores.

El Parque Zona Franca de La Vega también alberga empresas del sector agroindustrial y actualmente mantiene todas sus naves ocupadas, reflejando una alta demanda y estabilidad operativa. Durante la visita, se discutieron las oportunidades de expansión de Sakira Manufacturing y otras empresas textiles, así como la posibilidad de construir una nave destinada al uso de asociaciones de productores agroindustriales, lo que permitiría diversificar la actividad productiva del parque.