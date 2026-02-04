Santo Domingo 0ºC / 0ºC
FMI

Ve inflación mundial caerá este año y en 2027

Las tensiones geopolíticas, el aumento del proteccionismo y la fragmentación comercial continúan afectando las perspectivas de inversión y crecimiento. A ello se suman niveles de deuda elevados. 

Kristalina Georgieva

Se espera que la inflación mundial caiga a 3.8% este año y a 3.4% en el 2027, gracias a la menor demanda y a los precios más bajos de la energía, dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

En un discurso en el Foro Fiscal Árabe Anual, indicó que el crecimiento mundial se ha mantenido “notablemente bien” en el contexto de profundos cambios en la geopolítica, la política comercial, la tecnología y la demografía.

Georgieva también pidió una mayor integración comercial, en un momento en que se observa un aumento de los acuerdos comerciales unilaterales.

