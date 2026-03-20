Vertimiento energía renovable se reducirá a partir de abril

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó ayer que el vertimiento de energía renovable, también denominado curtailment, se reducirá a partir de abril.

Explicó que un conjunto de factores, como la entrada de nuevas plantas de generación al mismo tiempo que energía renovable y los cortes diurnos de las distribuidoras, ha ocasionado un vertimiento de energía más allá de lo esperado.

Al participar en el desayuno empresarial “En la era de la incertidumbre: la inversión en energías renovables, presente y futuro”, organizado por la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana (CAMACOESRD), Santos dijo que en la solución al vertimiento vendrá en 18 meses

En la actividad se desarrollaron dos paneles. El primero, titulado “Experiencias en el Mercado Eléctrico Mayorista, financiamiento y sostenibilidad de la inversión”, contó con la participación de Lucy Peralta, directora de Desarrollo de Negocios para México, Centroamérica y el Caribe de ACCIONA Energía; Carlos Rodríguez, director de Obras de ELECNOR, y Gustavo Vergara, chief investment officer de GP Capital Partners. El segundo panel, enfocado en “Financiamiento y sostenibilidad de la inversión”, hablaron Laura Sanchís, gerente de Banca de Inversión del Banco Popular , y Rosa Romero, vicepresidenta de Finanzas Estructuradas del Banco BHD.