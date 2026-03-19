Vigilan conflicto para prever impacto en sector energético

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Aunque RD tiene un abastecimiento de gas natural y otros derivados de petróleo, las autoridades se mantienen coordinando acciones y vigilando la situación geopolítica, para prever un posible impacto en el sector energético nacional, aseguró ayer el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

“Es una situación que, claramente, hay que seguir monitoreando porque es clave qué tanto tiempo pueda durar el conflicto para seguir tomando decisiones”, respondió.

Dijo que todo el gabinete eléctrico da un seguimiento a la situación, para asegurar el abastecimiento de energía para el país.

“Las medidas se irán tomando dependiendo que tanto se extienda el conflicto”, agregó.

Informó que hasta ahora el país tiene la ventaja de que el gas natural está preacordado.

“Obviamente que el tiempo es fundamental para ir tomando decisiones”, reiteró Santos luego de anunciar que la República Dominicana será la sede de la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), el principal encuentro energético de América Latina y el Caribe.

La actividad reunirá a autoridades de 27 países para debatir los desafíos estratégicos de la transición energética regional, con énfasis en la transición energética justa, la innovación tecnológica, la integración energética regional y la seguridad energética.

“República Dominicana se posiciona como epicentro del diálogo energético de AL y el Caribe, al acoger Semana de la Energía. Este es el evento más influyente del sector energético regional”, señaló.

El evento se realizará del 6 al 9 de octubre y tendrá más de 200 panelistas y cerca de 3,000 participantes.