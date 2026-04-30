ASOCIVU arremete contra traslado del Plan Piloto

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La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) expresó su rechazo al traslado de la oficina del Plan Piloto, ahora denominado Centro de Retención de Vehículos, desde el sector Honduras hacia el kilómetro 22 de la autopista Duarte, calificando la medida como “improvisada, desconsiderada y perjudicial” tanto para el sector como para la ciudadanía en general.

Mediante un comunicado, el gremio indicó que la decisión debió ser consensuada y ejecutada de forma gradual, por la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía, señalando que el cambio ha generado dificultades en los procesos de inspección, registro y regularización vehicular.

Entre las principales preocupaciones, Asocivu destacó la distancia de la nueva ubicación, lo que obliga a usuarios y miembros del sector a desplazarse desde el Distrito Nacional y otras zonas urbanas, enfrentando congestión vehicular en la autopista Duarte.

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