Visa lanza su primera colección global de arte para la Copa Mundial de la FIFA 26

Visa presentó hoy las primeras cinco obras de su primera colección global de arte, que celebra la energía cultural de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Con la participación de más de veinte artistas de seis continentes, la colección refleja la creencia de Visa de que la creatividad impulsa el comercio y de que los creadores actuales son los emprendedores que dan forma a las comunidades y la cultura en todo el mundo.

Visa presentó las primeras cinco piezas de la colección en una exhibición exclusiva en Miami, “El Arte del Sorteo”, organizada por el creador multidisciplinario KidSuper. La muestra incluyó obras de los artistas Darien Birks, Nathan Walker, Cesar Canseco, Ivan Roque y Rafael Mayani, que celebran la cultura y las tradiciones de cada país anfitrión y de la ciudad anfitriona, Miami. La colección completa se dará a conocer globalmente antes del torneo del próximo verano.

Rafael Mayani (Canada)

El comercio se une a la cultura



Visa colaborará con JOOPITER, la plataforma digital de contenido y comercio fundada por Pharrell Williams, para impulsar a los artistas detrás de la colección global de arte. Juntos, Visa y JOOPITER comparten el compromiso de apoyar a los creadores y brindarles una plataforma que convierte su expresión artística en una oportunidad única. Esta colaboración llevará el trabajo de estos artistas a nuevas audiencias, conectando sus obras con fanáticos de todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 26™.

“Estamos dando a los artistas la oportunidad de expresarse en un escenario global a través de la Copa Mundial de la FIFA 26™”, dijo Frank Cooper III, líder mundial de Marketing de Visa. “Los artistas ayudan a hacer visible lo invisible, provocan nuevas formas de pensar y nos unen a través de los objetos que crean. Y nuestro trabajo con JOOPITER nos permite contar las historias detrás de esas obras y recordarnos que la creatividad es el motor de la cultura y el comercio, incluso en el mundo del fútbol”.

Impulsando a los emprendedores creativos



Los creadores son dueños de pequeñas empresas que, a menudo, navegan por mercados digitales saturados.

La colección global de arte de Visa amplifica sus voces y les brinda caminos para crecer, ya sea que trabajen desde un estudio o dirijan una boutique.

Cada obra refleja la interpretación personal de los artistas sobre las tradiciones futbolísticas, transformando experiencias vividas en audaces narrativas visuales que llegarán a millones de personas durante el evento deportivo más grande del mundo.

Un escenario global para la creatividad



Ivan Roque (Host City Miami)

Con 48 naciones compitiendo en 16 ciudades anfitrionas, la Copa Mundial de la FIFA 26™ será el torneo más grande de la historia. La iniciativa artística de Visa acerca a los aficionados al juego al fusionar cultura, comercio y creatividad, conectando historias, comunidades y sueños en el escenario mundial.

Para más información y para ver las obras disponibles, visita visa.com https://corporate.visa.com/en/sites/visa-perspectives/society-culture/visa-champions-creators-with-global-art-collection-fifa-world-cup-26.html.