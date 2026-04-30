A $106.8 dólares el barril sube el petróleo de Texas

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró ayer con una subida del 6.95 %, hasta los 106.8 dólares por barril, ante la falta de avances en las negociaciones entre EE. UU. e Irán. Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., para entrega en junio sumaron 6.9 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El precio del WTI se disparó este miércoles por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz pese al alto al fuego acordado por Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió que Irán “no logra ponerse de acuerdo” ni “sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear”, y urgió al país persa a “espabilar pronto”, mientras las conversaciones siguen estancadas. “Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, dijo Trump. Mientras, Irán ha amenazado con una “acción militar sin precedentes” si EEUU continúa con las intervenciones de sus buques y no desbloquea Ormuz.

Oro y bitcóin.-

El precio del oro al cierre de la jornada se situó en US$ 4,540.46 por onza troy en Nueva York, experimentando una caída del 1,21% respecto al cierre anterior. Y el bitcóin se cotizó en torno a los $75,500 - $77,700 dólares estadounidenses.