Finanzas
Inversión extranjera directa marca un nuevo récord
El informe Perspectivas de la Economía Mundial del FMI de abril no se aventura con un pronóstico sobre crecimiento y la inflación mundial en 2026, se limita a plantear y analizar tres escenarios sobre el impacto que tendría el aumento de precio del petróleo.
El informe Perspectivas de la Economía Mundial del FMI de abril no se aventura con un pronóstico sobre crecimiento y la inflación mundial en 2026, se limita a plantear y analizar tres escenarios sobre el impacto que tendría el aumento de precio del petróleo, condicionados a la duración de la guerra en Oriente Próximo.
El barril de crudo aumentó 70% en la década de 1970, generando sucesivas crisis económicas y recesiones, incluyendo “estanflación”, calificada por historiadores económicos como la peor recesión desde la Gran Depresión de 1930, que afectó la economía mundial y la nuestra.
Estadísticas históricas de la economía dominicana reportan que el PIB a precios de 1970 acumulado decreció 40.74% entre 1929 y 1933, un promedio anual de 8.15%. El volumen se desplomó desde $341.43 millones de pesos en 1929 hasta $238.57 millones de pesos en 1933. N fue hasta 1936 cuando República Dominicana recuperó el 100% del producto que perdió en cinco años, casi un tercio del PIB de 1929, acumulado $102.86 millones de pesos.
El encarecimiento del petróleo ahora ha sido más pronunciado. El barril se ha revalorizado sobre 62% desde que se inició la guerra el pasado 28 de febrero, y 94% en lo que va de año. El FMI no dice si se producirá o no “estanflación” como en la década de los setenta, pero es imposible de ocultar la realidad, el doble golpe sobre los precios, me refiero a los aranceles de Trump y al aumento de precio del petróleo, se están combinando para disparar los precios y mantenerlos altos.
Empeoramiento geopolítico internacional que la economía dominicana parece no acusar, tampoco al encarecimiento del crudo, no obstante, ser dependiente y vulnerable porque importa todo el petróleo que consume.
Dependencia que ha reducido considerablemente; en 1994 consumió 2.24 barriles por cada millón de dólares de PIB y solo 0.60 barriles en 2025, es decir, en 31 años la economía aumentó su eficiencia energética petrolífera en 73.2%.
Cuando digo que no parece acusar el empeoramiento externo es porque los principales indicadores de la economía apuntan a aceleración, en el primer trimestre de 2026, por ejemplo, la inversión extranjera directa marcó nuevo récord, alcanzó US$1,536.7 millones, aumentó 6.4%, US$92.2 millones, respecto a enero-marzo 2025. Es el mayor nivel para igual periodo desde los US$847.9 millones en 2020. El total se proyecta en torno a US$5,200 millones para final de 2026.
Cuando revisamos los componentes se observa que más de dos tercios del total, US$1,046.3 millones, fueron nuevos aportes de capital, poco menos de la mitad invertidos en proyectos reproductivos en turismo, 22.5 % y energía 22.2 %, y en minería un 17.8 %.
En cuanto al ingreso total de divisas al país por todos los conceptos, es decir, inversión extranjera directa, remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios en enero-marzo 2026, superó los US$13,400 millones, aumentó 7%, US$1,400 millones, respecto al mismo período de 2025, cifras coherentes con el crecimiento interanual del PIB real de 4,1%, casi el doble del 2,7% registrado en el primer trimestre de 2025.
Estadísticas históricas recopiladas por nuestro Banco Central sobre el volumen de inversión extranjera directa, reportan que entre 2021 y 2025 acumulado el flujo total fue US$21,241.8 millones, y que tuvieron tres destinos: uno, buena parte se destinó a financiar el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos que acumulado sumo US$18,846.0 millones, dos, otra parte, US$1,657.2 millones, aumento las reservas internacionales del país, pasaron de US$13.034,0 millones en 2021 a US$14.691,2 en 2025, suficientes para financiar seis meses de importaciones de bienes, el doble requerido como mínimo a países de la región por el FMI, es decir, tres meses de compras externas. Y tres, el restante balance en el mercado cambiario contribuyó a que fuera poca depreciación de la tasa de cambio pesos/dólar, acumulado 11.3%, un promedio anual de 2.3%, entre diciembre 2021 y diciembre 2025, al pasar la compra del dólar de RD$57.1860 a RD$63.6423.
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Arturo Martínez Moya