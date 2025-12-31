41 jóvenes mueren en Sudáfrica por circuncisión

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Al menos 41 jóvenes murieron como resultado de procedimientos de circuncisión como parte de actividades tradicionales de iniciación en Sudáfrica en noviembre y diciembre, dijeron las autoridades.

La iniciación tradicional es un rito de paso hacia la adultez para los jóvenes que se practica anualmente por varios grupos étnicos en África, incluidas partes de Sudáfrica. Entre ellos se encuentran las comunidades Xhosa, Ndebele, Sotho y Venda.

Tradicionalmente, los jóvenes son aislados en escuelas de iniciación donde se les enseñan valores culturales y responsabilidades a medida que se convierten en adultos, pero la circuncisión resulta cada año en la muerte de algunos iniciados, lo que ha obligado al gobierno a intervenir.

Las leyes obligan a que las escuelas de iniciación estén registradas con las autoridades, pero esto no ha detenido la proliferación de escuelas de iniciación ilegales donde se reportan muchas de las muertes.

Se espera que los padres paguen para que sus hijos sean aceptados en la escuela de iniciación por el período prescrito, lo cual para algunos es una motivación financiera para iniciar una escuela de iniciación no registrada.

El ministro de Asuntos Tradicionales de Sudáfrica, Velenkosini Hlabisa, culpó a la negligencia por parte de escuelas de iniciación, incluidas las registradas, y a los padres por no adherirse a estándares de seguridad y al consejo médico.