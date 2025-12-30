Papa: juegos azar arruinan las familias

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El papa León XIV ha alertado ayer del “fuerte aumento” de los juegos de azar y de las apuestas y ha señalado que causa la ruina de “muchas familias”, en una audiencia con la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI).

“Lamentablemente nuestras ciudades conocen formas de marginalidad, violencia y soledad que exigen ser afrontadas. Quisiera indicar en particular la plaga de los juegos de azar que arruina a tantas familias”, advirtió ante los alcaldes y alcaldesas del país.

León XIV señaló que las estadísticas registran “un fuerte aumento” de este fenómeno en los últimos años y, citando el informe anual que lleva a cabo Cáritas, “se trata de un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social".