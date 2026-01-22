Experiencias pasadas para hoy

Creado: Actualizado:

Las designaciones y cancelaciones de empleados en determinadas áreas gubernamentales, que eventualmente se resaltan de tiempo en tiempo, me motiva a sugerirle a los políticos, prestarle atención a este asunto, tomando en cuenta lo que ha sido el comportamiento histórico de este tema y sus consecuencias, para determinar cuáles son los efectos que esto ocasiona o aporta. Si se logran adeptos definitivos, o si éstos, en circunstancias diferentes, se integran al que está en el poder.

Tras la desaparición de la tiranía trujillista en el año 1961 se inició en el país la conformación de sindicatos de trabajadores portuarios, en fábricas, de choferes y agrarios. Se crearon, igualmente, asociaciones de empleados en muchas de las empresas descentralizadas o autónomas del Estado. Entre ellas, la azucarera, Banco Agrícola y otras más. De los que participamos en ese proceso quedamos pocos, pero los investigadores sociales podrían aportar datos sobre la incidencia de ese fenómeno en los partidos políticos y en los gobiernos. Sobre todo porque muchas cosas que ocurrieron se han olvidado y recordarlas podrían ayudar a sacar conclusiones y servir de modelo para el accionar político.

Al margen de las Confederaciones y federaciones de trabajadores que surgieron, nosotros participamos en la creación de la Asociación de empleados del Banco Agrícola junto a un grupo que lideraba Gaby Castillo. Entre ellos, podemos destacar Tácito Perdomo Rosario, que luego fuimos transferidos al Departamento de colonos de la industria azucarera.

En la azucarera nos integramos a la naciente Asociación de Empleados Azucareros, junto a Lisandro Macarrulla, Fredy Madera, Fidias Cabrera, Ramón Pinedo, entre otros. Dicha Asociación la dirigimos durante mucho tiempo. Y ninguna de esas dos asociaciones, azucarera y Bagrícola se afilió a confederación alguna, ni tampoco a la Federación Nacional de Empleados Públicos e Instituciones Autónomas (Fenepia), que lideraba José Estrella Jacobo. Originalmente ligado al movimiento 14 de Junio.

La mayoría de la empleomanía de las instituciones públicas en el 1961, había sido designada por las autoridades del régimen de Trujillo. Pero tan pronto desapareció el dictador y surgieron las asociaciones de empleados -inicialmente durante el Consejo de Estado- una buena parte de esa empleomanía se incorporó a dichas asociaciones, si se quiere, como forma de protección. Sin embargo, la mayoría de ellos eran personas sin antecedentes, sino que necesitaban trabajar.

En ese inicio, a los políticos y funcionarios nuevos, les fue difícil hacer grandes designaciones de empleados, sobre todo tratándose de instituciones cuyas labores requerían especialidad, como la industria azucarera y el Bagrícola. Pero igual ocurrió, posteriormente, con la llegada del primer gobierno democrático de Juan Bosch por el PRD.

Esa situación provocó fuertes choques entre Fenepia y el Gobierno. Sobre todo cuando algunos líderes plantearon utilizar la “aplanadora” contra todos los que no fueran del partido de Gobierno.

En ocasión de la visita que realizó Mario Moreno (Cantinflas) al país, el Ayuntamiento del Distrito preparó un acto para entregarle las “llaves de la ciudad”. Momento que aprovechamos para propiciar un encuentro entre Bosch y los líderes de Fenepia.

Este espacio no me permite concluir el relato. Lo haré en una próxima entrega. Pero adelanto, que el choque del Gobierno con Fenepia pudo evitarse, como lo quiso hacer Bosch, pero no necesariamente todos los dirigentes de su partido.