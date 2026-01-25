Acuerdo entre Donald Trump y Groenlandia, ¿qué es lo que se sabe?

Publicado por BBC Mundo Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado miércoles que existe un "marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia".

La declaración causó sorpresa tras varios días de crecientes tensiones, que culminaron con la amenaza del mandatario de imponer sanciones económicas a ocho estrechos aliados de Estados Unidos que se opusieron a sus planes de anexarse el territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN.

Trump también había amenazado con de usar la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia.

Analizamos qué podría implicar el acuerdo y si será aceptable para Dinamarca y Groenlandia, que han dejado claro que no renunciarán a la soberanía de esta enorme isla en el Ártico.

Sobre el acuerdo

Donaldt Trump hizo el anuncio en su plataforma de redes sociales Truth Social este miércoles, tras las conversaciones multilaterales en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

"Sobre la base de una reunión muy productiva que he tenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia", afirmó.

No dio detalles, pero aseguró que las conversaciones continuarán para alcanzar el acuerdo.

Rutte, por su parte, señaló que no había abordado el tema de la soberanía danesa sobre Groenlandia en su reunión con Trump.

La percepción en Dinamarca es que el asunto está lejos de resolverse y que cualquier acuerdo aún se debe negociar conjuntamente entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos.

La primera ministra del país europeo, Mette Frederiksen, afirmó que los daneses pueden negociar "todo lo político: seguridad, inversiones, economía".

"Pero no podemos negociar nuestra soberanía. Se me ha informado de que tampoco ha sido así", alegó en un comunicado el jueves.

Una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés, Aaja Chenmitz, declaró: "La OTAN en ningún caso tiene derecho a negociar nada sin nosotros, Groenlandia. Nada sobre nosotros sin nosotros".

Preguntado por el papel de Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer no dio detalles.

"Hemos estado coordinándonos estrechamente con aliados y otros a lo largo de los últimos días", se limitó a apuntar.

¿Hay algún detalle? ¿Cuáles son las opciones?

El periódico The New York Times indicó, citando a funcionarios anónimos, que una de las ideas planteadas sería que Dinamarca cediera soberanía sobre pequeñas zonas de Groenlandia, donde Estados Unidos construiría bases militares.

Este acuerdo sería similar al estatus de dos bases militares en Chipre que controla Reino Unido.

Akrotiri y Dhekelia permanecen bajo soberanía de Reino Unido desde que Chipre se independizó en 1960 y, aunque el tratado ha sido modificado desde entonces, se consideran territorio británico.

Sin embargo, tanto Dinamarca como Groenlandia han rechazado renunciar a su soberanía.

Al argumentar a favor de tomar el control de Groenlandia, Trump ha mencionado la amenaza de buques chinos y rusos alrededor de la isla, aunque Dinamarca afirma que "hoy" no existe amenaza alguna.

En este punto, los aliados de la OTAN han tratado de tranquilizar a Estados Unidos asegurando que reforzarán la seguridad en el Ártico, y Mark Rutte declaró el jueves a la agencia Reuters que el acuerdo marco también requeriría esta contribución.

"No tengo ninguna duda de que podemos hacerlo con bastante rapidez. Sin duda esperaría que fuera para 2026, incluso espero que a principios de 2026", afirmó.

Una de las ideas que Reino Unido ha estado impulsando es la creación de un "Centinela Ártico", expuso el jueves la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, que sería "muy similar al enfoque que la OTAN ha adoptado con el Centinela Báltico", una misión destinada a aumentar la vigilancia de buques en el mar Báltico tras el corte de importantes cables submarinos.

¿Por qué Trump quiere Groenlandia?

Trump ha intentado comprar Groenlandia a Dinamarca desde su primer mandato; y no es el único presidente estadounidense que lo ha intentado.

El mandatario afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia para protegerse de posibles ataques de Rusia y China.

También ha asegurado que Groenlandia es esencial para su plan de construir un sistema de defensa del "domo de oro", diseñado para proteger a Estados Unidos de ataques con misiles, y que los aliados europeos podrían cooperar en este proyecto.

Además de la ubicación estratégica de Groenlandia, Estados Unidos ha mencionado las vastas reservas de minerales de tierras raras de la isla -parte de ellas sin explotar- cruciales para fabricar dispositivos como teléfonos móviles y los vehículos eléctricos.

Trump no ha especificado que Estados Unidos esté interesado en las riquezas de Groenlandia, sino que el control estadounidense sobre la isla "beneficia a todos, especialmente en lo que respecta a la seguridad y los minerales".

"Es un acuerdo para siempre", alegó.