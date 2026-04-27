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Ataque

Afganistán acusa a Pakistán de haber matado a siete personas

​Cientos de personas han muerto desde que los dos vecinos entraron en guerra a finales de febrero, según cifras de la ONU.

Un afgano carga un saco de alimentos distribuido por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el distrito de Kamdesh el 22 de abril de 2026

Un afgano carga un saco de alimentos distribuido por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el distrito de Kamdesh el 22 de abril de 2026

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El gobierno afgano acusó este lunes al ejército pakistaní de haber matado a siete personas y herido a otras 85 en la ciudad de Asadabad y otras zonas de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán.

Cientos de personas han muerto desde que los dos vecinos entraron en guerra a finales de febrero, según cifras de la ONU.

Muzaffar Mukhlis, director provincial de salud pública, dio cuenta de "85 heridos y siete cuerpos" en las zonas fronterizas y en Asadabad.

"Las víctimas son todas civiles", dijo a la AFP.

El nuevo saldo eleva la cifra anterior de cuatro muertos y 70 heridos, dada por el portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdulá Fitrat, según el cual las fuerzas pakistaníes "han tomado como blanco casas civiles y la universidad".

Antes, el director del departamento de Información y Cultura de la provincia de Kunar, Najibulá Hanif, afirmó que Pakistán atacó "la ciudad universitaria" en Asadabad y el barrio aledaño.

El Ministerio de Información de Pakistán negó en X haber atacado zonas residenciales y calificó esa acusación de "mentira descarada".

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