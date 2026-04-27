Afganistán acusa a Pakistán de haber matado a siete personas

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El gobierno afgano acusó este lunes al ejército pakistaní de haber matado a siete personas y herido a otras 85 en la ciudad de Asadabad y otras zonas de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán.

Cientos de personas han muerto desde que los dos vecinos entraron en guerra a finales de febrero, según cifras de la ONU.

Muzaffar Mukhlis, director provincial de salud pública, dio cuenta de "85 heridos y siete cuerpos" en las zonas fronterizas y en Asadabad.

"Las víctimas son todas civiles", dijo a la AFP.

El nuevo saldo eleva la cifra anterior de cuatro muertos y 70 heridos, dada por el portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdulá Fitrat, según el cual las fuerzas pakistaníes "han tomado como blanco casas civiles y la universidad".

Antes, el director del departamento de Información y Cultura de la provincia de Kunar, Najibulá Hanif, afirmó que Pakistán atacó "la ciudad universitaria" en Asadabad y el barrio aledaño.

El Ministerio de Información de Pakistán negó en X haber atacado zonas residenciales y calificó esa acusación de "mentira descarada".