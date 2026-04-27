Irán ofrece reabrir el Estrecho de Ormuz si Estados Unidos levanta su bloqueo y termina la guerra

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Irán ofreció poner fin a su control sobre el Estrecho de Ormuz si Estados Unidos levanta el bloqueo y termina la guerra, en una propuesta que pospondría las conversaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica, según informaron dos funcionarios regionales el lunes.

Parece improbable que el presidente estadounidense, Donald Trump, acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y que dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a la guerra el 28 de febrero.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el equipo de seguridad nacional de Trump se reunió el lunes y discutió la propuesta iraní. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la reunión ni sobre la recepción de la propuesta. Añadió que Trump se pronunciaría al respecto más adelante.

Con un frágil alto el fuego vigente, Estados Unidos e Irán se encuentran en un punto muerto por el control del estrecho, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas comercializados mundialmente en tiempos de paz. El bloqueo estadounidense está diseñado para impedir que Irán venda su petróleo, privándolo de ingresos cruciales y, además, podría crear una situación en la que Teherán tenga que paralizar la producción por no tener dónde almacenar el petróleo.

El cierre del estrecho, por su parte, ha presionado a Trump, ya que los precios del petróleo y la gasolina se han disparado antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato, y también ha presionado a sus aliados del Golfo, que utilizan la vía marítima para exportar su petróleo y gas.

Nuevas demandas para poner fin al bloqueo

La frustración entre muchas naciones va en aumento, y el lunes se reiteraron las demandas para poner fin al bloqueo, que ha tenido efectos de gran alcance en la economía mundial, incluyendo el aumento del precio de los fertilizantes, los alimentos y otros productos básicos.

La propuesta iraní pospondría las negociaciones sobre el programa nuclear del país. Trump afirmó que una de las principales razones por las que fue a la guerra fue para impedir que Irán desarrollara armas nucleares.

Los dos funcionarios con conocimiento de la propuesta hablaron bajo condición de anonimato para comentar las negociaciones a puerta cerrada entre funcionarios iraníes y pakistaníes este fin de semana. La propuesta de Irán fue reportada inicialmente por el medio de comunicación Axios.

La capacidad de Irán para bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz, la estrecha entrada al golfo Pérsico, ha demostrado ser una de sus mayores ventajas estratégicas en una guerra que a menudo se ha reducido a ver qué bando puede soportar más daño.