Conozca aquí el protocolo de vestimenta para la Rendición de Cuentas

Este viernes, a partir de las 8:00 de la mañana, los legisladores de la República Dominicana se darán cita en el Senado para dejar formalmente abierta la Primera Legislatura Ordinaria del año 2026.

La ceremonia incluirá la Rendición de Cuentas en el Salón de la Asamblea Nacional, en el marco de la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Como parte de las disposiciones establecidas para el evento, los congresistas deberán asistir vestidos completamente de negro, en cumplimiento con el código de vestimenta oficial.

Los hombres

Vestimenta hombre

Para los hombres, el protocolo establece el uso obligatorio de traje, corbata y zapatos negros, garantizando así una imagen uniforme y acorde con la formalidad que exige la apertura de la legislatura y el acto de Rendición de Cuentas.

Mujeres

Vestimenta mujer

En el caso de las mujeres, deberán presentarse sin escotes pronunciados y vestir de negro, ya sea falda, chaqueta o vestido, complementados con zapatos y cartera del mismo color.