Clásico Mundial
¡No te lo pierdas! Así será el Itinerario de los juegos de los Tigres de Detroit y RD
Los juegos están pautados para el 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y servirán de calentamiento para el Clásico Mundial de Béisbol.
Se dio a conocer el itinerario oficial completo del juego de exhibición entre los Tigres de Detroit, de la MLB, y la selección dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se jugará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
A continuación, te revelaremos detalladamente el horario de actividades del evento:
El lunes 2 de marzo
El equipo dominicano entrenará desde las 4:00 hasta las 5:30 de la tarde. La jornada incluye práctica de bateo, que es un oportunidad idónea para que los fanáticos puedan ver a sus superestrellas favoritas de las Grandes Ligas.
El martes 3 de marzo
Se celebrará el primer juego de exhibición entre los Tigres y República Dominicana, a las 7:05 de la noche. Ese día, el equipo criollo tendrá práctica de bateo a las 4:30 de la tarde.
El miércoles 4 de marzo
El segundo partido está pautado para comenzar a las 3:05 de la tarde. La práctica de bateo del equipo dominicano será a las 12:00 del mediodía.
Aviso para los fanáticos y prensa
Los organizadores del histórico evento reiteraron que “los asientos en el palco de prensa del Estadio Quisqueya son extremadamente limitados”, y que, por tal razón, deben comunicarse con ellos para evitar imprevistos o inconvenientes.
También hacen la misma observación para los fotógrafos que estarán en el terreno de juego.
Columnistas Deportes
El peligroso reto de Juan Soto
Franklin Mirabal