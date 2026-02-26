¡No te lo pierdas! Así será el Itinerario de los juegos de los Tigres de Detroit y RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Se dio a conocer el itinerario oficial completo del juego de exhibición entre los Tigres de Detroit, de la MLB, y la selección dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se jugará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

A continuación, te revelaremos detalladamente el horario de actividades del evento:

El lunes 2 de marzo

El equipo dominicano entrenará desde las 4:00 hasta las 5:30 de la tarde. La jornada incluye práctica de bateo, que es un oportunidad idónea para que los fanáticos puedan ver a sus superestrellas favoritas de las Grandes Ligas.

El martes 3 de marzo

Se celebrará el primer juego de exhibición entre los Tigres y República Dominicana, a las 7:05 de la noche. Ese día, el equipo criollo tendrá práctica de bateo a las 4:30 de la tarde.

El miércoles 4 de marzo

El segundo partido está pautado para comenzar a las 3:05 de la tarde. La práctica de bateo del equipo dominicano será a las 12:00 del mediodía.

Aviso para los fanáticos y prensa

Los organizadores del histórico evento reiteraron que “los asientos en el palco de prensa del Estadio Quisqueya son extremadamente limitados”, y que, por tal razón, deben comunicarse con ellos para evitar imprevistos o inconvenientes.

También hacen la misma observación para los fotógrafos que estarán en el terreno de juego.