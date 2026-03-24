Alertan sobre posible aumento del dólar y sus consecuencias económicas para la República Dominicana

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Santo Domingo. - El presidente del Partido Nueva Sociedad (PNS), Emigdio Mercedes, exhortó al gobierno encabezado por Luis Abinader a tomar medidas firmes para evitar un aumento en la tasa del dólar, advirtiendo que una subida tendría efectos devastadores en el costo de la vida de los dominicanos.

Mercedes señaló que el encarecimiento del dólar impactaría directamente la productividad nacional y las importaciones, debido al incremento en los costos de mercancías y fletes. Esta situación, afirmó, podría provocar desabastecimiento de productos y despidos laborales, configurando un escenario económico crítico.

Asimismo, recordó el reciente aumento de 10 pesos en los combustibles dispuesto por el Gobierno, lo que, según explicó, generará un efecto en cadena sobre los precios de bienes y servicios esenciales como alimentos, medicamentos, energía eléctrica, transporte y materiales de construcción.

El dirigente político también hizo referencia al contexto internacional, marcado por conflictos como la guerra entre Ucrania y Rusia, así como las tensiones más recientes entre Estados Unidos, Israel e Irán. En ese sentido, instó al presidente Abinader a garantizar la estabilidad del mercado cambiario y evitar una crisis interna que limite la capacidad de la población para adquirir productos básicos.

Mercedes valoró como “oportunas y sinceras” las recientes declaraciones del mandatario a la nación, al considerar que contribuyen a crear conciencia sobre la difícil situación global que podría impactar al país.

En ese contexto, hizo un llamado a la población dominicana a adoptar medidas de austeridad. Recomendó reducir el consumo de alcohol, limitar el uso de combustibles, evitar gastos innecesarios en celebraciones y enfocarse en adquirir únicamente lo indispensable.

El presidente del PNS indicó que ha comenzado a aplicar estas medidas en su entorno familiar, promoviendo la prudencia ante la incertidumbre global. “Lo que hoy nos sobra puede hacernos falta en el corto, mediano o largo plazo”, expresó.

Finalmente, Mercedes instó a los distintos sectores de la sociedad —políticos, religiosos, empresariales, agrícolas y comunitarios— a establecer un diálogo abierto, transparente y permanente para enfrentar los desafíos derivados de la crisis internacional.

Concluyó su intervención haciendo un llamado a la oración, con el deseo de que cesen los conflictos bélicos y prevalezca la paz a nivel mundial.