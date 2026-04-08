Artemis II revela una impactante vista de la Vía Láctea tras su paso por la Luna

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La tripulación de la misión Artemis II captó una impresionante imagen de la Vía Láctea tras completar su exitoso sobrevuelo lunar.

La NASA informó que la fotografía fue tomada el 7 de abril de 2026, luego de que los astronautas culminaran esta fase clave de la misión.

Según la agencia espacial, la imagen muestra un campo estelar repleto de miles de estrellas, acompañado de brillantes nubes de polvo cósmico.

La estructura de la galaxia destaca por su forma espiral, dominada por dos grandes brazos que se extienden desde una barra central de estrellas.

La Vía Láctea se extiende por más de 100,000 años luz, y la Tierra se encuentra ubicada en uno de sus brazos espirales, aproximadamente a mitad de camino del centro galáctico.