Rafael Santos Badía, designado como jefe de la Misión de Observación Electoral Internacional en Perú

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MÉXICO. - El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), senador Alejandro Moreno, designó al ministro de Educación Superior Ciencias y Tecnología (MESCYT) de la Republica dominicana, profesor y escritor Rafael Santos Badía, como jefe de la Misión de Observación Electoral Internacional (MOE) de la citada entidad, para las elecciones generales que celebrará la República del Perú el próximo 12 de abril.

De acuerdo a una nota enviada a este medio, el 12 de abril del presente año, es la fecha en la que el Perú elegirá presidente y vicepresidente de la República, en donde Moreno Cárdenas manifestó que Rafael Santos, es un político respetado, con amplia experiencia y sólida formación, además de ser un estudioso de la cultura peruana y de la realidad política, económica y social que vive esa nación, por lo que “estoy convencido, llevará a cabo la alta responsabilidad de coordinar con profesionalismo, neutralidad y de manera ética esta importante misión de Observación Electoral Internacional”.

El líder de los partidos progresistas, dijo que, con esta nueva misión, integrada por Observadores de las cinco regiones que componen la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, se reafirma el compromiso de la COPPPAL con la promoción y consolidación de la democracia en América Latina y el Caribe, la cual enfrenta una fragilidad creciente caracterizada por la erosión institucional y la polarización.

“Es altamente preocupante que líderes electos por la vía democrática posteriormente utilizan su posición para desmantelar las instituciones democráticas desde adentro y prolongar su permanencia en el poder, destruyendo la división de poderes, colonizando los órganos electorales y consolidando un sistema de partido único que limita la democracia al restringir o eliminar la competencia política, la pluralidad de opciones y la alternancia en el poder, instalando regímenes populistas autoritarios, contrarios a los principios y fundamentos de la democracia que son bandera de lucha de la COPPPAL y con los que nos hemos comprometido desde hace casi 5 décadas”, sentenció.

Dijo que el ministro Rafael Santos, actual presidente de la Comisión de Educación de la COPPPAL quien ha sido acreditado como Jefe de Misión ante el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, “es un político de experiencia, respetado, un hombre de palabra, comprometido con la democracia, la educación del pueblo dominicano y siempre se ha distinguido por su trabajo en favor de las mejores causas de los pueblos de América Latina y el Caribe, por lo que realizará, junto con observadores electorales de las regiones de América del Norte, Caribe, Centroamérica, Andina y Cono Sur, una misión de trabajo apegada a los Calle Ezequiel Montes 99, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México”, dijo.

Datos de Rafael Santos Badía

Nació en la comunidad de Loma Azul, zona montañosa de Tenares en la provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana. Es licenciado en Derecho tiene diplomados en Relaciones Internacionales, en Economía Política y en Derecho Laboral y Sindical.

Docente y experto del sector sindical y laboral dominicano, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito legislativo, educativo y de la concertación social. Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en el Plan Decenal de Educación y ha sido miembro de órganos directivos del INFOTEP y del sistema de seguridad social magisterial.

Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, grado Caballero, entre otras distinciones.