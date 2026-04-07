Un amor que llegó a la Luna: nombran cráter en honor a esposa de astronauta de Artemis II

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Aunque no está físicamente en la Tierra, el amor de su esposo la ha llevado a la Luna.

La tripulación de la misión Artemis II propuso nombrar dos formaciones lunares como Integrity y Carroll.

De acuerdo con la NASA, los nombres rinden homenaje, por un lado, a la nave Orion spacecraft -cuyo nombre interno es Integrity (Integridad)- y, por otro, a Carroll, la esposa del comandante Reid Wiseman que falleció en 2020.

“El segundo es especialmente significativo para esta tripulación. Hace varios años comenzamos este viaje como una familia unida de astronautas y perdimos a un ser querido… su nombre era Carroll, la esposa de Reid, madre de Katey y Ellie”, expresaron.

Según relataron, se trata de un punto brillante en la superficie lunar que desean nombrar en su honor.

“Es un punto brillante en la Luna y nos gustaría llamarlo Carroll”.

Al finalizar el anuncio, los astronautas se abrazaron visiblemente conmovidos.

La NASA explicó que esta propuesta forma parte de los gestos simbólicos de la misión Artemis II, con los que la tripulación busca dejar huellas más allá de lo científico, vinculadas también a sus historias personales.