Demandan terminación de puente en El Placer, Tenares

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El Placer, Tenares. - “La Junta de Vecinos Nuevo Renacer” de esta comunidad, demandó de las autoridades de la provincia Hermanas Mirabal, la terminación inmediata del puente que enlaza a varias zonas y el que se encuentra paralizado desde hace varios años.

El llamado lo hizo a nombre de la entidad campesina, su presidente el agricultor Cornelio Cordero, quien manifestó que, pese a que se han reunido con las autoridades de la provincia Hermanas Mirabal, sin embargo, hasta la fecha no se ha podido lograr que la obra se reinicie.

Precisa el dirigente social, que dicho puente que enlaza a las comunidades El Placer, El Bochinche, Los Hoyos, Los Naranjos y La Jaguita, lleva ya 5 años que se inició, pero sin decirle a las comunidades del por qué su paralización los trabajos fueron abandonados, afectando las labores comunitarias.

Dijo que en la zona hay fincas en donde se producen productos que son comercializados en mercados tanto locales como nacionales, y en donde además se producen productos que también son comercializados en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos y Europa.

También precisa el dirigente campesino, que en la zona hay una amplia población de niños y adolescentes que a diario utilizan el camino para trasladarse hasta los diversos centros educativos, lo que además es un grave problema ya que la vía no está en condiciones ni mínimamente aceptable.

“Queremos llamar a la atención a las autoridades de la provincia Hermanas Mirabal, para que nos resuelvan este problema que ya llevamos 5 años padeciéndolo, no es justo que siendo esta zona tan productiva y con una población de habitantes tan alta y trabajadora, nosotros estemos pasando esta calamidad”, dijo el agricultor Cornelio Cordero de 44 años de edad.