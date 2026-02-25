Asamblea de ONU reclama un alto al fuego en Ucrania

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Naciones Unidas. EFE.

La Asamblea General de la ONU aprobó ayer una resolución que reclama un alto el fuego inmediato, completo e incondicional entre Ucrania y Rusia tras 4 años de guerra, así como una paz duradera y el intercambio de prisioneros.

Con 107 votos a favor, 51 abstenciones y 12 votos en contra, la luz verde a la resolución reflejó la amplia solidaridad internacional con Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión de su territorio por parte de Rusia.

Los principales opositores de la medida fueron Rusia y sus aliados, entre ellos Irán, Cuba y Bielorrusia, así como Nicaragua y varios países africanos, mientras que China y EEUU se abstuvieron.

El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó que el conflicto sigue teniendo “consecuencias en cascada” por lo que calificó como “violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de la ONU". “Vidas destrozadas. Comunidades devastadas. Y una inestabilidad regional y mundial profunda”.

Según detalló, el costo humano es “catastrófico”, dado que más de 15,000 civiles han muerto desde el inicio del conflicto y más de 41,000 han resultado heridos.