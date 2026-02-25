Diplomacia
Asamblea de ONU reclama un alto al fuego en Ucrania
El secretario general de ONU calificó el costo humano de Ucrania de “catastrófico”, dado que más de 15,000 civiles han muerto
Naciones Unidas. EFE.
La Asamblea General de la ONU aprobó ayer una resolución que reclama un alto el fuego inmediato, completo e incondicional entre Ucrania y Rusia tras 4 años de guerra, así como una paz duradera y el intercambio de prisioneros.
Con 107 votos a favor, 51 abstenciones y 12 votos en contra, la luz verde a la resolución reflejó la amplia solidaridad internacional con Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión de su territorio por parte de Rusia.
Los principales opositores de la medida fueron Rusia y sus aliados, entre ellos Irán, Cuba y Bielorrusia, así como Nicaragua y varios países africanos, mientras que China y EEUU se abstuvieron.
El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó que el conflicto sigue teniendo “consecuencias en cascada” por lo que calificó como “violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de la ONU". “Vidas destrozadas. Comunidades devastadas. Y una inestabilidad regional y mundial profunda”.
Según detalló, el costo humano es “catastrófico”, dado que más de 15,000 civiles han muerto desde el inicio del conflicto y más de 41,000 han resultado heridos.