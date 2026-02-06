Atentado que sacude a Colombia: 5 claves para entender lo ocurrido con el senador

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Un atentado contra el esquema de seguridad del senador colombiano Jairo Castellanos dejó como saldo dos escoltas muertos en el departamento de Arauca, en medio de la temporada electoral que vive el país. El legislador, perteneciente al partido Alianza Social Independiente (ASI), no viajaba en el convoy atacado y salió ileso, aunque expresó su profundo dolor por la pérdida de sus colaboradores.

El ataque ocurrió en la vía que conecta los municipios de Fortul y Tame, una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales. Según las autoridades, hombres armados interceptaron la caravana y dispararon contra los vehículos oficiales. Uno de los automóviles fue robado y tres miembros del equipo de seguridad fueron secuestrados temporalmente, aunque posteriormente liberados.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el senador se encuentra fuera de peligro y calificó el hecho como un acto de violencia que busca intimidar en plena campaña electoral. Por su parte, el presidente del Senado, Lidio García, rechazó el atentado y pidió mayores garantías de seguridad para los candidatos y líderes políticos en todo el país.

Las primeras investigaciones apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como principal sospechoso del ataque, dada su presencia histórica en la región. Las Fuerzas Militares anunciaron operativos en Arauca y zonas aledañas para dar con los responsables.