Comerciantes reaccionan a medidas del Gobierno ante crisis del petróleo: ¿qué proponen?

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El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) valoró las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para mitigar el impacto de la crisis internacional del petróleo, provocada por el conflicto en Medio Oriente, en la economía dominicana, especialmente aquellas orientadas a proteger la seguridad alimentaria y el poder adquisitivo de las familias.

La entidad consideró como positivas las acciones dirigidas a mantener la estabilidad macroeconómica, fortalecer los programas sociales y aplicar subsidios a insumos agropecuarios, como el caso de los fertilizantes, con el objetivo de evitar presiones adicionales sobre los precios de los alimentos.

“El país enfrenta un choque externo de gran magnitud y, en ese contexto, es fundamental actuar con previsión, coordinación y responsabilidad. Las medidas anunciadas por el Gobierno van en esa dirección”, expresó la organización.

El CNCP destacó que, ante escenarios internacionales complejos, el comercio organizado desempeña un papel clave como amortiguador natural en la economía, al garantizar la distribución eficiente de alimentos y productos de consumo masivo hacia la población.

En ese sentido, recordó que en la República Dominicana más de 60 mil comercios de provisiones —incluyendo colmados, surtidoras, supermercados económicos y almacenes distribuidores— permiten que los productos básicos lleguen diariamente a millones de hogares en todo el territorio nacional.

“El comercio es el puente entre la producción y los hogares dominicanos. En momentos de presión en los precios internacionales, su rol es fundamental para mantener el abastecimiento y contribuir a la estabilidad del mercado”, indicó la entidad.

Asimismo, el CNCP subrayó que la seguridad alimentaria no solo depende de la producción y la agroindustria, sino también de la fortaleza de la red de distribución comercial, que asegura el acceso oportuno de los alimentos a la población.

En ese contexto, la organización consideró oportuno que, en los espacios de coordinación y seguimiento que se impulsen para dar respuesta a la coyuntura internacional, se incluya la participación del comercio de provisiones como actor clave en la cadena de abastecimiento.

“El llamado a la corresponsabilidad realizado por el presidente encuentra en el comercio organizado un aliado estratégico para garantizar que las medidas adoptadas tengan un impacto efectivo en los hogares dominicanos”, añadió.

Finalmente, el CNCP reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y los distintos sectores productivos en la implementación de acciones que permitan mitigar los efectos de la situación internacional, preservar la estabilidad de los precios y asegurar el abastecimiento de alimentos en beneficio de toda la población.