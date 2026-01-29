Accidente aéreo en Colombia: quiénes eran las víctimas y causas preliminares

Publicado por HoyEFE Creado: Actualizado:

La aerolínea colombiana Satena dio a conocer las identidades de las 15 personas que perdieron la vida en el accidente del avión de matrícula HK-4709, ocurrido este miércoles en Colombia.

Entre las víctimas del vuelo NSE8849 se encuentra el congresista Diógenes Quintero Amaya, quien viajaba junto a su asistente Natalia Acosta.

También iban a bordo María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

La tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.

Sobre el vuelo

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó la mañana del miércoles del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.

Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, "operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas".

Satena agregó que el vuelo que "despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am".

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.

Petro pide investigación "rigurosa"

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este miércoles al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil investigar con rigurosidad las causas del accidente aéreo.

"El señor presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, ha solicitado al Ministerio de Transporte, Aeronáutica Civil y demás entidades competentes adelantar una rigurosa investigación para determinar las causas de este lamentable hecho", detalló el Gobierno en un comunicado.

Entretanto, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) lamentaron el accidente y el primer organismo recordó que el congresista y las integrantes de las ONG sumaron "esfuerzos en la búsqueda de una paz completa en la región".