Bill Clinton en los archivos de Epstein

El expresidente Bill Clinton aparece de manera destacada en el primer lote de archivos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, derivados de su investigación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en un momento en que la Casa Blanca intenta impedir que el presidente Donald Trump sea objeto de atención en esos documentos tan esperados.

Entre los miles de documentos hechos públicos había varias fotos de Clinton. Algunas lo mostraban en un avión privado, incluida una con una mujer sentada en su regazo, cuyo rostro aparece censurado. Otra foto lo muestra en una piscina con la añeja confidente de Epstein.