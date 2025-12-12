Bill Clinton e InterEnergy a favor recuperación Jamaica

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Jamaica. Agencia

El expresidente estadounidense Bill Clinton viajó a Jamaica junto a Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group, para conocer de primera mano los daños ocasionados por el huracán Melissa, el evento climático más severo que ha impactado al país en su historia reciente, y los avances de reconstrucción liderados por la empresa energética en zonas clave del país.

La visita, organizada en estrecha coordinación con autoridades jamaiquinas, permitió constatar la magnitud de los daños en infraestructura esencial y en comunidades que enfrentan condiciones críticas.

La misión conjunta reafirma el compromiso histórico del presidente Clinton con el Caribe y respalda los esfuerzos de InterEnergy para restablecer la infraestructura energética nacional, fortalecer la resiliencia ante el cambio climático y asegurar un servicio confiable.

“El trabajo de InterEnergy en Jamaica no solo es urgente, sino exactamente el tipo de liderazgo que se necesita en todo el Caribe y en cualquier región que enfrente desastres climáticos: reconstruir con más fortaleza, de forma más limpia y con las comunidades en el centro,” afirmó el expresidente Clinton. “La preparación ejemplar del gobierno jamaiquino, incluido su enfoque en financiamiento para la gestión de riesgos y su rápida respuesta inicial, ha sentado las bases para la recuperación.

InterEnergy se apoya de ese liderazgo, demostrando cómo el sector privado puede ser una fuerza vital con impacto real, compromiso y visión.”

Reconstrucción del parque solar Eight Rivers

Como parte de su respuesta inmediata al huracán, InterEnergy anunció la reconstrucción integral del parque solar Eight Rivers en Westmoreland, una de las infraestructuras de energía renovable más relevantes del país. El proyecto, que avanza en coordinación con socios técnicos y autoridades locales, permitirá restituir la capacidad de generación afectada y dotar al sistema eléctrico jamaiquino de instalación aún más resistente y eficiente.