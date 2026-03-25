Bolsonaro estará en arresto domiciliario por problemas de salud; juez revisará caso en 90 días

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro continuará cumpliendo en su domicilio su condena de 27 años por intento de golpe de Estado, en lugar de en prisión, debido al deterioro de su salud, dictaminó un juez el martes.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes permitió que el hombre de 71 años regrese a su residencia después de que sea dado de alta del hospital, pero argumentó en su decisión que revisará el caso dentro de 90 días.

Bolsonaro llevará una tobillera de rastreo y no podrá usar teléfonos celulares, dictaminó el juez. La policía local vigilará su casa ubicada en una comunidad cerrada de Brasilia, donde no se permite que se reúnan manifestantes. Bolsonaro no puede recibir visitas, excepto de médicos y familiares.

El exmandatario ha estado hospitalizado desde el 13 de marzo por neumonía, uno de varios problemas de salud que ha enfrentado desde que un hombre lo apuñaló en 2018, antes de ser elegido presidente.

Su arresto domiciliario podría prorrogarse tras otro informe médico. Expertos legales dicen que es raro que los jueces brasileños establezcan límites para las medidas de arresto domiciliario, que también son difíciles de revocar.

Históricamente, el Supremo Tribunal Federal sólo revoca el arresto domiciliario si la salud de un detenido mejora de manera drástica o si hay una violación de las reglas establecidas, como hacer declaraciones públicas, publicar en redes sociales o dar entrevistas a los medios.

De Moraes había rechazado previamente solicitudes similares de la familia de Bolsonaro.

“Después de ese plazo, analizaremos una vez más si se mantienen los requisitos necesarios para mantener el arresto domiciliario humanitario, incluido un examen médico si es necesario”, dijo el juez en su fallo.

El mismo día en que Bolsonaro fue llevado al hospital privado DF Star, al funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos Darren Beattie se le revocó su visa brasileña, ya que presuntamente consideraba visitar al expresidente en prisión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil argumentó que la solicitud en nombre de Beattie era una injerencia en asuntos internos. De Moraes rechazó una solicitud de la familia de Bolsonaro para permitir que Beattie lo visitara.