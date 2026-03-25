Abogados de "Yailin, la Más Viral" dicen armas no son de la artista: "El Ministerio Público sabe de quiénes son"

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Los representantes legal de la cantante Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin, la Más Viral, aseguraron que las armas halladas en el vehículo de su defendida no pertenecen a la artista. Randy Joel Banks, Henry Romero y Josué García indicaron que "el Ministerio Público sabe de quiénes son".

Aseveraron que una de las personas que andaba con la urbana, sobre la cual no revelaron el nombre, admitió que lo incautado por la Policía Nacional es de su propiedad.

Los togados indicaron que Yailin desconocía que las armas estaban en su vehículo, puesto que la persona que supuestamente las introdujo lo hizo sin el consentimiento de la intérprete de "Mía".

La detención se produjo alrededor de las 11:47 de la mañana de este martes, cuando agentes de la Policía Preventiva y de Investigaciones Criminales interceptaron a la detenida en la calle Aris Azar, mientras se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, verde, placa Z007935. Le acompañaban otras dos personas, cuyas identidades se hace reservas por el momento.

Armas ocupadas

En el interior del vehículo fueron ocupadas: una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

Proceso en curso

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Las autoridades informaron que el caso sigue en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar la seguridad ciudadana.