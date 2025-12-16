Boric y Kast dan inicio proceso de transición Chile

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El mandatario saliente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, recibió el lunes al presidente electo, el ultraderechista José Antonio Kast, para dar inicio al proceso de transición que culminará el próximo 11 de marzo.

Kast, fundador del Partido Republicano, fue elegido presidente al conseguir un 58.16% de los votos en el balotaje celebrado la víspera, frente al 41.84% del respaldo logrado por la comunista Jeannette Jara.

Boric dijo en una rueda de prensa posterior que el encuentro sirvió para compartir información relevante y afinar los pasos a seguir a fin de asegurar un “traspaso ordenado al próximo gobierno”.

Hace cuatro años, Boric y Kast, situados en polos antagónicos de la política chilena, compitieron por la presidencia en unas elecciones que terminaron con la victoria del izquierdista. “Es muy importante, chilenos y chilenas, tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos existe una continuidad del Estado”, aseveró Boric.